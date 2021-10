Fantastična utakmica sinoć u Torinu. Pet golova i preokret, na kraju priče je Francuska uspjela izboriti finale Lige nacija protiv Španjolske. Bio je to još jedan Clasico europskog nogometa. Belgija je nakon prvih 45 minuta imala dva gola prednosti nakon što su zabili Yannick Carrasco (37') i Romelu Lukaku (40'), no svjetski prvaci su u nastavku zabili tri gola za veliki preokret. Strijelci su bili Karim Benzema (62'), Kylian Mbappé (69') i Theo Hernandez (90').

"Od početka tjedna osjetio sam da je to utakmica za Kyliana", otkrio je Deschamps na presici nakon dvoboja, prenosi francuski Le Parisien.

Kako objasniti ovu francusku momčad s dva lica?

"Ne slažem se s vašom analizom niti zaključkom. Imali smo dobru prvu polovicu prvog poluvremena. Poslije smo previše patili i povlačili se. Nedostajalo nam je agresivnost. Otići na poluvrijeme s 2-0 je loša i teška situacija, trenutak za nas. No, pojavio se kod nas ponos, pokazali su moji igrači srce. To je bio ponos, baš ponos. To je također novi sustav koji zahtijeva vrijeme čak i ako ga nema. Ne smijemo zaboraviti kvalitetu Belgijanaca. Fantastično je ono što je Francuska postigla a gubila 2: 0, malo je ljudi mislilo da je to moguće osim mene. To je kvaliteta, um, stanje momčadi. Uvijek postoji takav način razmišljanja koji će promijeniti situaciju", kazao je izbornik Francuske Deschamps.

Što ste rekli igračima na poluvremenu?

"Igrači su bili razočarani i htjeli su se vratiti, odgovoriti. Pružili smo im sami priliku da postignu ova dva pogotka. Postojalo je pitanje ponosa. Bili smo ispod onoga što smo sposobni učiniti. Pričali su između sebe, riješili sve. To je na kraju njihova zasluga, svakog igrača. Podigli smo svoju razinu igre. Zadnjih 25 minuta prvog razdoblja bili smo previše pasivni, čekali i patili".

Gdje rangirate ovu izvedbu francuske reprezentacije izvan utakmica Svjetskog prvenstva 2018.?

"Među najboljima. Nasuprot tome, Belgija je jedna od najboljih reptrezentacija svijeta. Moramo prepoznati kvalitetu Belgije. Imao sam nekoliko ovakvih utakmica. Ova utakmica, prema svom scenariju, bit će je jedna od onih o kojima će se još dugo govoriti. Jako sam ponosan na svoje igrače."

Je li ovo temeljni čin za Svjetsko prvenstvo 2022.?

"Prije je bilo svega, ali da li je bilo baš tako loše? Naravno, ne pobjeđujemo u svakoj utakmici. Ispustili smo Švicarsku iz svojih ruku, OK, ali reprezentacija Francuske je još uvijek tu. Time se konsolidira ono što smo učinili protiv Finske. To je novi sustav igre. Pogledajte Théa Hernandeza, to mi je bio drugi izbor. Još uvijek smo jedna od najboljih nacija što se tiče nogometa. U nedjelju će biti nova utakmica protiv druge momčadi, s drugom istinom i drugim izazovima za nas."

Didier Deschamps istaknuo je i kako u utakmici sve ovisi o suparniku.

"Belgija nam je nametnula svoju kvalitetu i snagu. Idealno je svladati od početka do kraja čitav taj put do pobjede, ima to svoj proces. Ali postoje slučajevi kada imate manju kontrolu nad utakmicom. Ne smijemo oduzeti zasluge protivniku. Scenarij nam se nasmijao, ali učinili smo ono što je bilo potrebno da postavimo ciljeve i preokrenemo scenarij. To je ravnoteža snaga. Zadržavam pozitivno čak i ako se slažem da je bolje djelovati nego reagirati, ali to je dio karaktera, ponosa, ponosa.

"U Kyliana niti malo ne sumnjamo. Uvijek sam brinuo da budem s njim, da budem uz njega. Uvijek sam vidio njegovu odlučnost. S njim je, istina, zahtjevno i uvijek puno očekivanja. Vrlo dobro znam da je reprezentacija Francuske jača s Kylianom. Uložio je mnogo truda, bilo je komplementarnosti s Antoineom (Griezmann) i Karimom (Benzema). Osjetio sam od početka tjedna da je to za njega utakmica. Blago njemu i nama".

Kako vidite finale protiv Španjolske i vašeg kolege Luisa Enriquea?

"Vrlo je učinkovita momčad. Uvijek imaj tu sposobnost oduzeti loptu protivniku, umoriti ga. Pobjeda ima smisla za nas, svakako, pa naravno da ima. No, nije lagano njima uzeti loptu, e tu dolazimo do problema. Bit će potrebno biti učinkovit u presingu. Luis Enrique je u tradiciji svojih prethodnika, držeći Španjolsku na vrhu s mladim igračima. Zadnje sjećanje koje me veže protiv Španjolske je da je bilo iznimno tško i zahtjevno. U igri je trofej. Važno je osvajati trofeje. Kako god bilo, na kraju će jedan od nas biti tužan. Nadam se kako ću ja biti taj koji će biti na onoj drugoj strani".