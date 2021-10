Francuska nogometna reprezentacija izborila je finale doigravanja Lige nacija pobjedom protiv Belgije 3:2, premda je nakon prvog poluvremena gubila sa 0:2.

Belgija je nakon prvih 45 minuta imala dva gola prednosti nakon što su zabili Yannick Carrasco (37') i Romelu Lukaku (40'), no svjetski prvaci su u nastavku zabili tri gola za veliki preokret. Strijelci su bili Karim Benzema (62'), Kylain Mbappe (69') i Theo Hernandez (90').

Francuska će u finalu igrati protiv Španjolske koja je u srijedu u Milanu pobijedila aktualnog europskog prvaka Italiju sa 2:1.

Belgija je bolje ušla u susret. "Crveni vragovi" su već u četvrtoj minuti imali sjajnu priliku. Lukaku je prošao po strani, ubacio pred gol gdje se našao De Bruyne, no Lloris sjajno reagirao na udarac veznjaka Manchester Cityja. Francuzi su uzvratili u 14. minuti, no Benzema nije najbolj regirao.

Brzo vodstvo Belgijanaca

Uslijedilo je relativno mirnih 20 minuta, sve do 37. minute kada su brončani s posljednjeg SP-a poveli sa 1:0 golom Yannicka Carrasca. Veznjak Atletico Madrida je primio je De Bruyneovu loptu na lijevoj strani, te udacem u bliži kut uhvatio Huga Llorisa na krivoj nozi.

Samo tri minute kasnije bilo je 2:0. De Bruyne je ponovo bio asistent. Lijepo je uposlio Lukakua koji se riješio Lucasa Hernandeza te silovitim udarcem pod gredu svladao francuskog vratara.

Svjetski prvaci u prvom poluvremenu nisu pokazali ništa, no u nastavaku kao da je izašla jedna nova momčad.

Veliki preokret i luda završnica

Prvu veliku priliku imali su u 58. minuti, Mbappe je prošao po krilu ubacivši na prvu stativu, no Griezmann je pucao pored gola. Četiri minute kasnije Franuska se smanjila, Mbappe je osvojio loptu, prošao dvojicu igrača te uposlio Benzemu koji je pored svog čuvara zatresao mrežu.

Samo sedam minuta kasnije "Tricolori" su izjednačili. Tielemans je neopreznim startom oborio Griezmanna, a njemački sudac Daniel Siebert nakon "asistencije" VAR-a pokazao na bijelu točku. Jedanaesterac je u svom 50. nastupu sigurno izveo Mbappe.

Napadač PSG-a je tako postao najmlađi nogometaš koji je upisao 50 nastupa za francusku vrstu. To mu je uspjelo sa 22 godine i 291 dan, a dosadašnji rekord je držao Karim Benzema (24 godine i 240 dana). Dodajmo i kako su za Francusku od prve minute zaigrala braća Lucas (25) i Theo Hernandez (24), što je prvi put da su neka braća zaigrala zajedno u dresu "Tricolora" nakon ožujka 1974. kada su to učinila braća Herve i Patrick Revelli.

U 77. minuti bili smo na korak do potpunog preokreta Francuza, no Thibaut Courtois je sjajno reagirao na udarac Aureliena Tchouamenija. U trenucima kada je Belgija bila na "konopcima", Lukaku je u 87. zabio za 3:2 za veliko belgijsko slavlje, no napadač Chelseaja je ipak bio u minimalnom zaleđu.

U "ludoj" završnici, Pogba je u 89. minuti iz slobodnog udarca sa 25 metara pogodio prečku, a kada se već činilo kako ćemo gledati produžetke Theo Hernadez je sjajno zabio za francusku pobjedu. Branič Milana je sjajno opalio s lijeve strane, Courtois je imao tu loptu na rukama, ali je nije uspio obraniti.

FInale: Francuska - Španjolska

U prvom polufinalnom susretu "Furija" je u srijedu pobijedila "Azzurre" sa 2:1.

Španjolska je tako uzvratila Italiji za poraz u polufinalu Eura, ali je ujedno prekinula rekordni niz Italije koja je izgubila nakon čak 37 susreta bez poraza. Oba gola za Španjolsku zabio je Ferran Torres (17', 45+2'), dok je pogodak za Italiju zabio Lorenzo Pellegrini (83).

Finale između Francuske i Španjolske na rasporedu je u nedjelju u 20.45 na milanskom San Siru, dok će u 15.00 u Torinu za treće mjesto igrati Italija i Belgija. U prvom izdanju Lige nacija slavio je Portugal nakon što je u finalu pobijedio Nizozemsku sa 1:0.

Treće mjesto osvojila je Engleska koja je boljim izvođenjem jedanaesteraca porazila Švicarsku sa 6:5 nakon što je susret završio bez golova.