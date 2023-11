U zaostaloj utakmici trećeg kola HNL-a nogometaši Hajduka su na Opus Areni svladali domaći Osijek 1-0 (1-0) te su se privremeno vratili na prvo mjesto ljestvice.

Pred 11.105 navijača utakmica je odlučena krajem prvog poluvremena. Tada je grešku domaćina iskoristio Marko Livaja te je u 42. minuti zabio jedini pogodak vrijedan tri boda.

Jedini strijelac te utakmice prokomentirao je stanje Hajduka u prvom i drugom poluvremenu.

"U prvom poluvremenu smo zasluženo poveli, mogli smo zabiti još koji gol. I to je to što se tiče prvog poluvremena. Drugo je bilo klasično naše, povukli smo se u bunker i čekali smo što će se događati. Srećom, nije nas kaznilo. Ipak, moramo biti zadovoljni prvim poluvremenom. Ono nam mora biti putokaz kako trebamo igrati ubuduće", nakon susreta rekao je Livaja.

Zatim je prokomentirao akciju za gol koji je splitskom klubu donio tri boda, a samim time i privremeni vrh ljestvice.

"Ušao sam u putanju Braliću, izašao sam na Malenicu i eto. U Osijeku sam ga lobovao pa je netko s crte očistio, sad sam odmah imao u glavu kako ću završiti akciju. Aha, bio je to Žaper. Hvala na informaciji, ha-ha. Svi griješe, treba te greške svesti na minimum i tražiti gol. Imamo kvalitetu, pokazali smo to u prvom poluvremenu i najvažnije da se opustimo i uživamo u igri. Grešaka uvijek ima, svi griješe i mislim da se ne trebamo opterećivati komentarima nekih ljudi i da možemo puno bolje", objasnio je napadač Hajduka.

Bijelima slijedi utakmica s Varaždinom, a Livaja smatra kako će im ova utakmica samo dati vjetar u leđa, ali budu li igrali kao neke utakmice ove sezone neće biti dobro.

Atmosfera je na Opus Areni bila goruća, a navijača Hajduka bilo je, kao i uvijek, jako puno. Pohvalio je to i Livaja koji razumije frustraciju navijača zbog nekih loše odigranih utakmica.

"Atmosfera je i večeras u Osijeku bila lijepa jer je bilo puno naših navijača. Više se ni ne obazirem na to. Strancima je to malo čudno, jer vani nije baš normalno da neki klub u gostima ima više navijača od domaćina. Mi smo na to navikli i puno im hvala na tome. Tijekom ove sezone bilo je i nekih zvižduka, ali svjesni smo da smo neke utakmice odigrali ispod razine. Vjerujem da ćemo im se odužiti", zaključio je Splićanin.

Hajduk uz utakmicu više ima tri boda ispred Rijeke. Dinamo zaostaje sedam bodova za Splićanima, ali ima i dvije utakmice manje. Peti Osijek ima devet bodova manje od Hajduka.

