Izbornik nogometne reprezentacije BiH Faruk Hadžibegić našao se na udaru žestokih kritika zbog katastrofalnih učinaka njegovih igrača u dosadašnjem tijeku kvalifikacija za predstojeće europsko prvenstvo u Njemačkoj i sada mu zbog toga prijeti otkaz ukoliko sam ne podnese ostavku, pišu u srijedu lokalni mediji.

Reprezentacija BiH poražena je u utorak u Zenici rezultatom 0-2 od Luksemburga. Bilo je to veliko iznenađenje jer je BiH do sada redovito pobjeđivala Luksemburžane i to bez poteškoća.

"Kako smo igrali, tako smo i zaslužili", bio je komentar najboljeg bosanskohercegovačkog igrača Edina Džeke.

Ovo je već treći uzastopni poraz kojega su pretrpjeli najbolji nogometaši BiH, a još je gore to što u tim utakmicama nisu postigli niti jedan gol.

U prva četiri kola kvalifikacija od mogućih 12 sakupili su tek tri boda. Sada su im za plasman na europsko prvenstvo ostale samo teorijske šanse koje će tražiti u rujnu kada ih čeka nastavak kvalifikacija u utakmicama protiv Lihtenštajna i Islanda.

Hadžibegić je nakon utakmice u Zenici u utorak prihvatio glavninu odgovornosti za poraz, ali se neizravno pravdao tvrdnjom kako nije isključivi krivac.

"Ne mogu Formulu 1 pobijediti Spačekom", kazao je novinarima Hadžibegić. dodajući kako je spreman na nastavak borbe, ali i na ostavu ukoliko će to pomoći ozdravljenju stanja u reprezentaciji.

Predsjednik Nogometnog saveza BiH Vico Zeljković je nakon poraza od Luksemburga također najavio kako će biti velikih promjena.

"Trebamo vidjeti gdje smo griješili i donijeti odluke koje će nas vratiti na pravi kolosijek", napisao je Zeljković u poruci na društvenim mrežama otvarajući prostor nagađanjima o tome što slijedi.

"Očekujemo da sam selektor podnese ostavku. Ukoliko to ne učini, Izvršni odbor (NS BiH) će to uraditi. Ovo je bruka. Neviđena blamaža. Nema šanse da Hadžibegić ostane", izjavio je za portal sportski.ba utjecajni član Izvršnog odbora NSBiH koji je želio ostati anoniman.

Bude li smijenjen ili podnese ostavku Hadžibegić će imati rekordno kratak mandat na mjestu izbornika nogometne reprezentacije BiH jer je na tu poziciju imenovan tek u siječnju ove godine.

On je izbornikom već bio 1999. godine, no ni tada se nije iskazao posebnim uspjesima jer je to radio nepunih osam mjeseci a od sedam utakmica, kroz koje je vodio reprezentaciju, pobjedu je zabilježio u samo dvije.