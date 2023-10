Bivši francuski nogometni reprezenativac Karim Benzema najavio je tužbu protiv francuskog ministra unutarnjih poslova Geralda Darmanina koji je napadača saudijskog Al-Ittihada optužio da održava veze s terorističkom organizacijom Muslimansko bratstvo.

"Bivši napadač "Bluesa" i osvajač Zlatne lopte prošle godine, našao se na meti ministra Darmanina nakon što je u nedjelju na X-u (bivši Twitter) objavio poruku potpore stanovnicima Gaze, prema njegovim riječima, "nepravednog bombardiranja" Izraela u znak odmazde za krvavi napad Hamasa 7. listopada.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Karim Benzema ima vezu, kao što svi znamo, s Muslimanskim bratstvom," kazao je Darmanin u ponedjeljak na kanalu CNews, izazvavši buru na društvenim mrežama. Neki su također kritizirali nogometnu zvijezdu jer nije izrazio sućut prema izraelskim žrtvama zločina i ubojstava velikih razmjera koje je počinio islamistički pokret 7. listopada.

Na ministrove tvrdnje reagirala je i senatorica Valerie Boyer, koja je zatražila da se Benzemi oduzme francusko državljanstvo.

"Ako su ministrovi komentari točni, moramo razmotriti sankcije protiv Benzeme," poručila je Boyer.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Voyo donosi borilačke spektakle svakog mjeseca. 4.studeni - FNC 13 - Beograd. Prosinac - FNC 14 - Sarajevo. Svaki mjesec BKFC event na Voyo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

FNC 4. studenoga stiže u Beograd, a revanš Croate i Vase pratite ekskluzivno na platformi Voyo.

Benzemin odvjetnik je osudio "nezamislive" optužbe francuskog ministra unutarnjih poslova najavivši pravne korake.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Molim vas, dopustite mi kratak odgovor, to je apsolutno lažno. Nemam puno za reći u vezi s tim. Karim Benzema bi to mogao i sam potvrditi, on nema nikakve veze, ni izdaleka ni izravno, s Muslimanskim bratstvom, nezamislivo je što je rečeno," kazao je Benzemin advokat Hugues Vigier na radiju RMC, zaprijetivši tužbom protiv ministra.

Odvjetnik je također ocijenio "nezamislivim" da je ministar unutarnjih poslova "sposoban davati takve komentare, očito, bez ikakve provjere".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Oglasio se i predsjednik Francuskog nogometnog saveza (FFF) Philippe Diallo naglasivši kako je Benzema "jedan od najvećih francuskih igrača".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Što se tiče Karima Benzeme, sasvim iskreno, ne želim ulaziti u tu polemiku. Benzema je jedan od najvećih francuskih nogometaša s ogromnim iskustvom, koji je osvojio Zlatnu loptu. I toga se držim", rekao je Diallo.

Istaknuti francuski ljevičarski političar Jean-Luc Melenchon uputio je poruku potpore bivšem napadaču Real Madrida.

"Ne poznajem vas i ne znam ništa o nogometu. Ali francuska vlada i njihovi prijatelji odlučili su vas demonizirati, nazivaju vas "Francuzom na papiru". Francuska pripada svima koji je izaberu, oni koji nas vrijeđaju ne zaslužuju je," poručio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Francuski napadač alžirskih korijena smatra se jednim od najboljih napadača svoje generacije, međutim njegovo ponašanje je i ranije izazivalo brojne kontroverze. Tako je u studenom 2021. osuđen na jednogodišnju uvjetnu kaznu zatvora zbog "suučesništva u pokušaju ucjene".

Benzema je naime, proglašen krivim za ucjenjivanje snimkom seksa suigrača iz francuske reprezentacije, Mathieua Valbuene. Benzema je zajedno s još četiri osobe tražio od Valbuene između 50 i 100 tisuća eura kako sporna snimka ne bi bila objavljena.

Njegova umiješanost u slučaj ucjene rezultirala je pauziranjem iz reprezentacije između kraja 2015. i početka 2021. godine.