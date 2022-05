Finale Lige prvaka između nogometaša Liverpoola i madridskog Reala nije počela u zakazano vrijeme, od 21 sat, zbog nevjerojatnog kaosa koji je nastao na ulazima u stadion.

Liverpool je dominirao gotovo cijelo prvo poluvrijeme, no posljednju priliku u prvome dijelu je imao Real Madrid, odnosno najbolji strijelac Madriđana Karim Benzema. Francuz je zabio gol, no on je ipak poništen.

Benzema je dobio odličnu dugu loptu, riješio se Robertsona, prevario Alissona i ostavio loptu za Valverdea. On se našao u duelu s dva igrača Liverpoola i lopta je ponovno došla do Benzeme koji je zabio gol, ali je sudac podigao zastavicu.

Gol možete pogledati OVDJE.

Strahonja: 'Ispravna odluka suca'

VAR provjera trajala je dvije minute i utvrđeno je da je Benzema kod druge akcije bio u zaleđu.

"Ispravna odluka suca, radi se o zaleđu", kazao je Mario Strahonja u studiju HRT-a pa dodao:

"Istina je da je igrač Liverpoola posljednji igrao loptom koja je došla do Benzeme, ali igrač Liverpoola nije kontrolirao loptu."