Trakavica oko odlaska/ostanka Kyliana Mbappéa u PSG-u trajala je mjesecima, a sada je napokon riješena. Nakon što dugo nije bilo jasno u kojem će klubu nastaviti karijeru, sjajni francuski napadač Kylian Mbappé (23) odlučio je da će potpisati novi ugovor s PSG-om i ostati na Parku prinčeva.

Mbappé se dugo povezivao s odlaskom u Real Madrid, za kojega je mogao potpisati kao slobodan igrač, čak je izgledalo i da je taj posao završen, no ipak je u zadnji čas došlo do velikog preokreta i on bi trebao u subotu, nakon PSG-ove posljednje utakmice sezone objaviti da ostaje u Parizu.

Eurosport je u petak objavio PSG je Mbappéu ponudio 300 milijuna eura samo kao bonus za potpis ugovora i plaću u iznosu od 100 milijuna eura neto godišnje, što je nevjerojatna svota kojoj ni bogati Real ne može parirati. Navodno su mu Parižani ponudili i velike ovlasti u klubu tako da će moći odlučivati o treneru i transfer politici, što nikada ne bi dobio u Realu.

Veliki preokret

Svi su očekivali da će Francuz ovog ljeta preseliti u Madrid s kojim je pregovarao već nekoliko mjeseci. Ipak, došlo je do velikog preokreta te će Mbappé ostati u PSG-u s kojim je potpisao ugovor do 2025. godine.

U Madridu vlada pravi val nezadovoljstva zbog Mbappéova poteza. Navijači su bijesni, a cijela situacija nije dobro sjela ni igračima Kraljevskog kluba. Očito je Mbappé imao neku vrstu dogovora s njima kada su tako reagirali, a sve je uzdrmala objava Karima Benzeme, kolege iz reprezentacije.

On je na svojem Instagram profilu objavio fotografiju na kojoj se nalazi preminuli reper Tupac u društvu čovjeka, nekadašnjeg prijatelja, koji ga je izdao prije nego je popularni reper ubijen 1996. godine. Mnogi smatraju da je to bila Benzemina poruka za reprezentativnog kolegu.

Sada je sve komentirao i Mbappé:

"Da, vidio sam da su se pojedini igrači Reala oglasili putem društvenih mreža. Nemam stvarno što reći na cijelu situaciju. Benzema? Mi ćemo pričati kada dođe vrijeme za okupljanje reprezentacije. Objasnit ću mu zašto sam ostao u PSG-u. S njim imam dobar odnos", rekao je.