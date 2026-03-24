Bellamyjeva neobična priprema: Prije BiH gledao film o ratu na Balkanu...

Izbornik Walesa Craig Bellamy poznat je po detaljnoj analizi protivnika, no ovaj put otišao je korak dalje. Uoči važne utakmice protiv Bosne i Hercegovine, odlučio je pogledati film o ratu na Balkanu kako bi bolje razumio kontekst momčadi s kojom se susreće.

Bivši igrač Liverpool i Manchester City naglašava da mu nije dovoljno proučiti samo taktiku. Važno mu je upoznati i pozadinu, tko su igrači, odakle dolaze i kakvo ih okruženje oblikuje. Sličan pristup, kaže, imao je i protiv reprezentacija poput Kazahstana ili Lihtenštajna.

Ipak, ističe da mu takva istraživanja ne donose konkretnu prednost na terenu. Riječ je, kako kaže, o osobnom interesu i načinu da bolje razumije ljude i razvije dodatno poštovanje prema protivnicima.

Za Bellamyja se nogomet ne odvaja od šire slike, povijest i geografija sastavni su dio njegove pripreme, ali i način opuštanja izvan terena.

