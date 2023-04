Hrvatski reprezentativac Dion Drena Beljo postigao je gol za svoj Ausgburg koji je doma remizirao sa Stuttgartom 1-1.

Beljo je do pogotka došao već u 8. minuti susreta, kada je ubačaj Arne Maiera glavom sproveo loptu u mrežu. Bio je to njegov drugi bundesligaški gol. Stuttgart je izjednačio preko Japanca Enda u 78. minuti.

Beljo je igrao do 70. minuti, a u istoj minuti je za domaće ušao i David Čolina. Borna Sosa je započeo utakmicu za Stuttgart i odigrao 70 minuta.

Do kraja bundesligaške sezone još je samo pet kola, Augsburg je 13. s 30 bodova. a Stuttgart se sa 26 bodova trenutno nalazi na 16. mjestu koje vodi u doigravanje za ostanak.