Mario Zebec i Ivan Bebek neće suditi u sljedećem kolu Prve HNL, objavljeno je na službenim stranicama domaće lige. Zebec je napravio veliku pogrešku u susretu Gorice i Rijeke, gdje nije dosudio jedanaesterac.

Jednako tako, Ivan Bebek propustio je dosuditi jedanaesterac na utakmici Hajduka i Lokomotive u posljednjem kolu. Ova dvojica sudaca neće se naći ni u VAR-sobama kao pomoćnici u sljedećem kolu.

Strahonja analizirao

Sudačke odluke prokomentirao je i sudački ekspert Mario Strahonja u HRT-ovoj emisiji Stadion.

"Suđenje nije bilo na nivou kakvog priželjkujemo, no rekao bih da je to bila jedna 'crna zona' koja se dogodila ne samo sucima nego i općenito sportašima kakve se često događaju između 10. i 13. kola. Suci se pripremaju 30-ak dana prije prvenstva, kreće prvenstvo, tada je važno pokazati smjer, onda dolazi kratka "crna zona", događaju se i u drugim ligama, nadam se da će suci kroz novi seminar krenuti nabolje", rekao je Strahonja koji je potom ustvrdio da je trebao biti dosuđen penal za Goricu u trećoj minuti sudačke nadoknade utakmice s Rijekom.

"Trebao je biti kazneni udarac. Vidljivo je da je došlo do udaranja po listu igrača, s pravom je reagirao sudac iz VAR sobe, no došlo je do pada koncentracije. Vjerujem da će ovo dati dodatan podražaj da odluke ubuduće budu ispravnije", rekao je Strahonja.