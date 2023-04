Bayern je u siječnju otpustio hrvatskog trenera vratara Tonija Tapalovića (42), velikog prijatelja klupskog kapetana Manuela Neuera. Tapalović je 11 i pol godina bio trener vratara u Bayernu i u tom je razdoblju surađivao s nizom svjetskih trenera: Jupp Heynckes, Josep Guardiola, Carlo Ancelotti, Niko Kovač, Hansi Flick i Julian Nagelsmann.

Povratak u Bayern u ljeto?

Tapalović je Bayern morao napustiti zbog nesuglasica s tadašnjim trenerom Nagelsmannom, no sada bi se mogao vratiti u Bayern. Nagelsmann je dobio otkaz krajem ožujka, a novi trener Thomas Tuchel nema ništa protiv Tapalovićevog povratka u Bayern.

Hrvat bi se u Bayern mogao vratiti u ljeto, uoči početka nove sezone. U prilog mu ide činjenica da se s Tuchelom jako dobro poznaje, a surađivao bi s drugim trenerom vratara Michaelom Rechnerom, dodaju njemački mediji.

Neslaganje s Nagelsmannom

Podsjetimo, Nijemci su u siječnju pisali: "Problemi između njih dvojice datiraju još od prošle sezone. Tada je Nagelsmann shvatio da detalji interne komunikacije unutar stožera cure igračima u svlačionicu. Izvor kojim se to do tamo probilo je Tapalović. On bi povjerljive informacije rekao svom intimusu Manuelu Neueru, a ovaj svim suigračima".