Bayern sve dogovorio s hit-igračem U-21 Europskog prvenstva: Postoji samo jedan problem

Njemački prvak Bayern sve je dogovorio s 23-godišnjim njemačkim napadačem Stuttgarta Nickom Woltemadeom tvrdi insajder Florian Plettenberg. Igrač je dogovorio osobne uvjete s bavarskim divom te je spreman potpisati ugovor do 2030. Jedini problem jest što Woltemade ima važeći ugovor sa Stuttgartom do 2028., a klub ga ne želi pustiti.

Ipak, za očekivati je da će Stuttgart popustiti pod pritiskom kako to obično biva kad Bayern krene po igrača iz Bundeslige. Woltemade je hit-igrač ovogodišnjeg U-21 Europskog prvenstva čiji je najbolji strijelac sa šest pogodaka u pet nastupa i najzaslužniji je što će Njemačka igrati u finalu protiv Engleske u subotu.

🚨🧨 EXCLUSIVE | FC Bayern and Nick #Woltemade have reached a full verbal agreement on a summer transfer!



The 23 y/o versatile striker wants to join Bayern with immediate effect. Long-term contract until 2030 with salary terms already agreed in the last days. Bayern’s… pic.twitter.com/y3fRxkQnla