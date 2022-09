U prvoj utakmici 8. kola njemačkog nogometnog prvenstva Bayern je pred svojim navijačima u Muenchenu svladao Bayer Leverkusen sa 4-0 (3-0) i tako prekinuo niz od četiri utakmice bez pobjede u Bundesligi.

Već u 3. minuti vodeći pogodak za Bavarce postigao je Leroy Sane na asistenciju Jamala Musiale koji je se u 17. minuti upisao u strijelce, a potom u 39. minuti upisao drugo dodavanje koje je u prednost od 3-0 pretvorio Sadio Mane. Konačnih 4-0 postavio je Thomas Mueller u 84. minuti.

Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić ostao je na klupi za pričuve Bayerna.

Bavarci su privremeno skočili na drugo mjesto sa 15 bodova koliko ima i trećeplasirana Borussia Dortmunda, ali uz utakmicu manje. Na vrhu ljestvice je Union Berlin koji je u sedam nastupa sakupio 17 bodova.

Bayer je sa samo pet bodova na 16. poziciji.

Njemačka - 8. kolo

Bayern - Bayer 4-0 (Sane 3, Musiala 17, Mane 39, Mueller 84)

Koeln - Borussia (D) (sub, 15.30)

Eintracht - Union B. (sub, 15.30)

Freiburg - Mainz (sub, 15.30)

RB Leipzig - Bochum (sub, 15.30)

Wolfsburg - Stuttgart (sub, 15.30)

Werder - Borussia (M) (sub, 18.30)

Hertha - Hoffenheim (ned, 15.30)

Schalke - Augsburg (ned, 17.30)

Ljestvica