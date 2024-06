Josip Stanišić morao je u prošloj sezoni otići iz Bayerna kao višak te se smjestio na posudbi u Bayeru gdje je sudjelovao u senzacionalnom naslovu prvaka, no sada se vraća u Munchen.

Rasprave o eventualnom otkupu ugovora i ostanku u Leverkusenu završile su i prije Europskog prvenstva, a sada kada je Stanišić završio svoj nastup na turniru zvog ispadanja Hrvatske, Bayern je objavio produljenje ugovora s 24-godšnjem Hrvatom.

"Ovdje sam kako bi ostao", izjavio je Stanišić u kratkom videu na X-u i pokazao dres s brojem 2029. jer mu ugovor traje do te godine.

U razgovoru za klupsku YouTube stranicu Stanišić je odgovorio na nekoliko pitanja.

Kako si?

"Osjećam se nevjerojatno što sam potpisao novi ugovor s mojim klubom, Bayernom."

Što za tebe, kao minhenskog dečka, znači nositi Bayernov dres?

"Meni je to sve jer sam navijač Bayerna otkad znam za sebe. To mi je usadio moj otac. Još uvijek se sjećam odlazaka na utakmice. Znači mi jako puno jer je Bayern najveći klub na svijetu."

Koliko si se razvio u protekloj godini?

"Jako puno. Puno sam naučio. Mislim da mi je čak i koristilo što sam malo otišao iz poznatog okruženja. U nogometnom smislu puno sam naučio, a naravno da pomaže i kada igrate puno utakmica. Pogotovo kada igrate u obrani. Dobio sam na samopouzdanju kroz te utakmice i kroz dobre rezultate. Vjerujem da ću biti još bolji igrač."

Kakvi su tvoji ciljevi u sljedećih pet godina?

"Za početak s Bayernom je cilj osvojiti pet naslova prvaka i što više ostalih trofeja je moguće. Mislim da svaki igrač Bayerna želi osvojiti što više trofeja pa tako i ja."

Par riječi o potpisu novog ugovora rekao je i Jan-Christian Dreesen, izvršni direktor Bayerna.

"Jako smo sretni što se Stani kao pravi minhenski dečko vraća kući. On živi san koji mnogi igrači poput njega žele postići. Mnogi koji su došli iz akademije žele zaigrati u prvoj momčadi, a to se ne događa uvijek iz prvog pokušaja. Čak je i Josip evo morao na posudbu u Bayer. To je dobar pokazatelj kako se skuplja dodatno iskustvo koje je dragocjeno u povratku."

Nadovezao se i Austrijanac Christoph Freund, sportski direktor Bayerna.

"Stani je rođen u Munchenu i prošao je naše akademije. Razvio se u odličnog igrača u zadnjih par godina. Također je i odličan dečko, sjajan karakter koji je naporno radio kako bi stigao gdje je. Imao je odličnu sezonu, a nije bilo lagano upasti u njihovu prvu momčad. Međutim, on je uspio, a to puno govori o njegovom karkateru. On ne odustaje i pravi je borac. Također je svestran jer može igrati i kao bek, ali i kao stoper. Bit će svakako od jako velike koristi za ekipu."