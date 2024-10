Sjajna plava noć! Austrijanci nisu imali odgovor za Dinamovog dragulja, a dobio je i dostojne nasljednike

Kakva lijepa plava noć! Dinamovi navijači zasigurno nisu dugo spavali, ali je to bio miran tvrdi san. Dinamo je pobijedio Salzburg 2-0 u gostima i napokon stao na kraj crnome rekordu od 26 godina bez pobjede u gostima u Ligi prvaka. Kulenović u 49. minuti i Petković u 84. zabili su za velika tri boda i napokon je pala neosvojiva tvrđava Salzburg.

Prva polovica prvoga poluvremena nije bila najbajnija. Plavima kao da je trebalo neko buđenje. Nisu odmah imali odgovor na visoki pritisak Austrijanaca, no onda odjednom kao da su se upalili vidjeli da mogu i igrali svoju igru. Prvo poluvrijeme bilo je zaista 50:50, moglo je prijeći na jednu i drugu stranu iako je Dinamo imao dvije konkretne prilike. No onda je rani gol Kulenovića šokirao Salzburg koji je totalno nakon toga pao.

Špice odradile svoje

Vratilo se Dinamovom napadaču za sav trud i znoj koji daje Dinamu. Gori Kule za klub iz Maksimira vidjelo se u izjavi nakon utakmice koliko mu znači pogodak u Ligi prvaka za voljeni mu Dinamo da je i sam zaboravio pod naletom adrenalina kako je do njega došlo. Špice su napravile svoje. Kule je iskoristio tu svoju dobru kretnju i traženje dubine te osim gola indirektno isprovocirao golmana Salzburga da kasnije dobije crveni zbog igranja rukom.

I kad je Kule napravio svoje, ušao je Petković. Bruno je u zadnje vrijeme pod stalnim kritikama, ali on je i dalje doktor. Pokazao je to i jučer. Drugi profil igrača, koji traži loptu. Pokazao je kakva je igračina kod drugog gola, prava malonogometna akcija. Nije bitno koliko Petković pretrči je li to 8,9 ili 11 kilometara po utakmici, igrač je to koji zaista puno daje Dinamu.

Dinamov dijamant opet u punome sjaju

Ipak Bruno je bio samo šlag na torti jer je ušao s klupe zbog ozljede. Igrač koji se najviše potrudio da Dinamo dođe do tri boda je Martin Baturina. Dinamov dragulj letio je po terenu bio svugdje, svaki je napad išao preko njega. Trudili su se Austrijanci držati flaster protiv njega ali nisu mogli zadržati njegove driblinge i prodore.

Nezahvalno je zapravo izdvajati ikoga, Dinamo je odigrao momčadski. Ristovski je začepio usta svim kritičarima, pokazao da može još puno dati Dinamu. Odigrao je lavovsku utakmicu koju i jest okrunio s dvije asistencije i titulom igrača utakmice. Sučić je opet bio poput 'novog Brozovića', igrač koji ima četiri plućna krila. Osim toga on je iznudio crveni karton uz pomoć Kulenovića. Mišić je opet bio pravi plejmejker, dirigent veznoga reda. Stoperski trojac djelovao je sigurno nisu nas Austrijanci previše ugrozili, a svojim prodorima iznenadio je i Ogiwara koji na trenutke izgledao kao 'sin vjetra'.

Slatke maksimirske brige

Ipak ono što najviše raduje je klupa i budućnost koju Dinamo ima. S obzirom na sjajnu formu Sučića i Baturine njihov odlazak s Maksimira nažalost sve je bliži, ali veseli što će zasigurno zbog svojih izvedbi dobro napuniti Dinamovu blagajnu. No jučerašnja utakmica je pokazala kako Dinamo neće dugo žaliti. Stojković i Kačavenda izgledaju odlično na terenu. Opasni su, drski u pozitivnome smislu i puni žara. Daj Bože samo da ostanu zdravi, i Dinamo nema brige za svoju budućnost.

Bjelica je opet pogodio. Premda je utakmicu pratio s tribine odlično je pripremio utakmicu. Iznenadio je mnoge sastavom s Ogiwarom i opet petoricom iza, ali učinio je svoje. Nenadov nogomet nije najljepši, ali je pametan i pragmatičan, a rezultat je tu. Ulio je to samopouzdanje Plavima da se u Europi mogu potući sa svima, još samo nedostaje da se ta energija prelije na HNL.

Dinamo sad ima četiri boda u Ligi prvaka, a još se treba sastati sa Slovanom i Celticom s kojima zasigurno može i treba uzeti bodove, pa čak i puni plijen. Prolazak u daljnju fazu Lige prvaka više nije samo puko sanjanje, ali ima još puno do toga. Veseli što je Dinamo pokazao da može pucati visoko. Pogled na tablicu mnoge je oduševio jer se jedan veliki Bayern, koji je prije tri tjedna ponizio Plave, nalazi iza Dinama na tablici Lige prvaka, s tri boda u tri utakmice. Kolo sreće brzo se okreće.

Jučerašnja utakmica zaista je lijepi poklon za navijače Dinama i Bad Blue Boyse. Oni su zaista u punome smislu dokazali da su 12. igrač Dinama, sjajno su pratili Plave pjesmom od prve do zadnje minute i pokazali ono što su poručili protiv Bayerna: 'Neka cijela Europa drhti'. Kakva su za sad glasna podrška, a sumnjamo da neće nastaviti u istome tonu, može se reći da će Dinamo odigrati svih osam utakmica Lige prvaka kao na domaćem terenu. Lijep je večer ovo bila za Dinamo i navijače, no fokus je sada na prvenstvu. Bjeličini momci su pokazali da mogu sa svima i da je Istra bila samo loš dan. Tko zna izgleda da kao da Dinamo nema više toliko motivacije za HNL koliko gori za utakmice Europi. No Plavi imaju priliku razuvjeriti nas sljedećom utakmicom protiv Osijeka već u nedjelju.

