Barcin plan za Olmovu registraciju nije uspio, imaju do Nove Godine da nađu novo rješenje

Španjolski reprezentativac Dani Olmo trenutno je pod privremenom registracijom u svom novom klubu Barceloni, koja istječe 31. prosinca. Barcelona je Olma uspjela registrirati samo zbog ozljede Danca Andreasa Christensena koja je katalonskom klubu smanjila budžet plaća dovoljno da se Olma može registrirati do Christensenovog povratka. To znači da ukoliko Barca ne osigura potrebni novac do prvog siječnja, Olmo neće moći nastupati u Primeri sve do početka sljedeće sezone, prenosi As.

Klub se nadao kako će njihov novi dugogodišnji sponzorski ugovor s Nikeom biti dovoljan da im vodstvo LaLige dozvoli registraciju Olma i njegovog suigrača Paua Victora, ali već su odbijeni, a dovoljan nije ni Barcin plan o prodaji mjesta u VIP loži na obnovljenom Camp Nou za sljedećih 20 godina.

Foto: profimedia

Barcelona se tada okrenula uplati godišnjih članarina od svojih navijača te ih pomaknula mjesec dana unaprijed. Tako se članarine za 2025. godinu uplaćuju već u prosincu ove godine, a sve to u nadi kako će Barcelona osigurtai potrebnih 50 milijuna eura do Nove Godine.

Joan Laporta

U španjolskom gigantu ipak su optimistični i vjeruju kako če predjsednik Joan Laporta pronaći rješenje, a navodno je zato i prove posljednjih mjesec dana u Kataru tražeći sponzora koji bi bio spreman uplatiti potreban novac.

