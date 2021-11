Nogometaši Barcelone pobjedili su na Nou Campu Espanyol s 1-0, u gradskom derbiju 13. kola Primere, koji će se pamtiti kao prva utakmica Xavija Hernandeza na klupi katalonskog diva.

Jedini gol na utakmici postigao je Depay iz penala u 48. minuti, no bila je to sve samo ne uvjerljiva izvedba Barce. U zadnjih osam minuta igrači Espanyola su dvaput pogađali vratnicu, pa je Xavi uz puno sreće došao do prvih trenerskih bodova. Xavi je iznenadio stavivši u sastav po prvi put mladog, 17-godišnjeg Iliasa Akhomacha.

Barcelona je pobjedom skočila na šestu poziciju s 20 bodova, osam manje od vodeće Seville, dok je Espanyol ostao 11. sa 17 bodova.

Ranije je Atletico u Madridu slavio protiv Osasune s 1-0 pogotkom braniča Felipea u 87. minuti. Obrana Osasune izdržala je do 87. minute kada je Yannick Carrasco savršeno ubacio s lijeve strane, a Brazilac Felipe skočio između dva braniča i udarcem glavom pogodio mrežu.

Hrvatski napadač u Osasuni Ante Budimir zamalo je izjednačio u sudačkoj nadoknadi udarcem izvan kaznenog prostora, no vratar Atletica Jan Oblak senzacionalno je to obranio. Budimir je ušao u igru u 66. minuti, a Šime Vrsaljko je igrao do 85.

Pobjedom je četvrtoplasirani Atletico došao do 26 bodova, dva boda manje od vodeće Seville, koja je kod kuće s Alavesom igrala 2-2.

Ljestvica