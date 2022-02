U derbiju 23. kola španjolskog nogometnog prvenstva Barcelona je pobijedila Atletico Madrid sa 4-2 probivši se na četvrto mjesto ljestvice.

Bila je to prva Barcelonina pobjeda u posljednjih šest međusobnih susreta.

Međutim, loše je krenulo za domaćine. Aktualni španjolski prvak je poveo već u osmoj minuti. Bivši Barcin napadač Luis Suarez je uposlio Yannicka Ferreiru-Carrasca, a belgijski veznjak lijepo zabio za 1-0.

Međutim, Barcelonin odgovor je bio silovit. Samo dvije minute kasnije Katalonci su izjednačili, do kraja poluvremena zabili su još dva, a potom na početku drugog dijela i četvrti pogodak.

Izjednačio je Jordi Alba u desetoj minuti pogodivši s ruba kaznenog prostora desne rašlje. U 21. minuti je Gavi zabio glavom za 2-1, da bi u 43. minuti Araujo povisio na 3-1. Golijadu na Camp Nou u 49. minuti je nastavio Dani Alves pogodivši za 4-1 nakon što je pucao s ruba kaznenog prostora.

Tračak nade gostima donio je Luis Suarez u 58. minuti, no više od toga nije išlo. Barca je od 69. minute igrala s igračem manje nakon što je isključen Dani Alves, no gosti to nisu znali iskoristiti.

Katalonci se približili vrhu

Hrvatski nogometaš Šime Vrsaljko počeo je utakmicu u momčadi Atletica, kod prvog pogotka Barce nije stigao zaustaviti Albu na desnoj strani i zamijenjen je na poluvremenu.

U prvom nedjeljnom susretu Valencia i Real Sociedad su remizirali u susretu bez golova.

Na ljestvici vodi Real Madrid sa 50 bodova, Sevilla na drugom mjestu ima 47, Real Betis je treći sa 40 bodova, a na četvrto mjesto se probila Barcelona sa 38 bodova. Barca se tako prvi put nakon rujna nalazi na mjestu koje vodi u Ligu prvaka. Atletico Madrid je sada peti sa 36 bodova.