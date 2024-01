U 19. kolu Španjolske La lige Barcelona je u napetoj završnici izvukla pobjedu na gostovanju kod Las Palmasa. Iako su domaći cijelo prvo poluvrijeme bili bolji, gosti su na samom kraju izvukli deblji kraj.

U 12. je minuti Las Palmas poveo golom Munira El Haddadija bivšeg igrača Barcelone. Sve je tako bilo i do kraja prvog poluvremena. Držao je Las Palmas gol razliku i čuvao svoje vratnice.

Katalonska je momčad do izjednačenja došla u 56. minuti golom Ferrana Torresa. Nekoliko se puta lopta našla u šesnaestercu domaće momčadi, no ona posljednja je završila unutar vratnica.

Utakmica se privodila do kraju. Ušlo se u sudačku nadoknadu, ali Barca se nije predavala. Joao Felix je pokušao, no lopta se odbila do Ilkayja Gündogana koji je glavom mogao zabiti, no gurnuo ga je Daley Sinkgraven. Sudac je odmah pokazao na bijelu točku. U 93. minuti odlučujući je jedanaesterac zabio Gündogan.

Ovom je pobjedom Barca preskočila Athletic Bilbao i zauzela treće mjesto na ljestvici s 41 bodom. Sada ima sedam manje od vodećeg Reala i drugoplasirane Girone. Las Palmas trenutno se nalazi na desetom mjestu s 25 bodova.

