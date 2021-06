Barcelona je u utorak službeno predstavila novo veliko pojačanje. Stigao im je njihov bivši igrač, španjolski stoper Eric Garcia i to bez odštete. Garcia nije produžio ugovor s Manchester Cityjem i odlučio se da će karijeru nastaviti tamo gdje ju je i započeo, na Camp Nou.

Španjolac je, podsjetimo, 2017. godine došao u City za dva milijuna eura i to sa samo 16 godina, a kroz godine se probio sve do A momčadi. No, kod Pepa Guardiole nije dobio željenu minutažu, a kako i bi kad su mu konkurenti Ruben Dias, John Stones i Aymeric Laporte, pa se odlučio na transfer i to baš u Barcelonu koja ga je olako prepustila prije četiri godine.

Ogromna klauzula

Barcelona sada provodi novu rekonstrukciju momčadi i u Garciji su vidjeli mogućeg novog lidera obrane s kojom pak imaju velikih problema, a da s njim misle itekako ozbiljno najbolje govori činjenica da su mu ugradili otkupnu klauzulu od čak 400 milijuna eura. Usporedbe radi, nagađa se kako je odštetna klauzula za Lionela Messija oko 580 milijuna eura, dakle, Garcia je zapravo po toj stavci tu negdje s Argentincem.

Nadalje, Španjolac je potpisao ugovor do 2026. godine, ali za sada nije poznato koliko će zarađivati po sezoni. Garcia je dresu Cityja odigrao 35 utakmica, a ove sezone uglavnom uopće nije bio u kadru Pepa Guardiole.