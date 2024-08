Bara nam progovorio o bizarnoj Olmovoj situaciji: 'Da se vrati vrijeme u rikverc, on bi to napravio'

Ostvario vam se san, potpisali ste u rekordnom transferu za klub u kojem ste napravili prve nogometne korake i onda ne možete za njega zaigrati. Upravo to prolazio je Dani Olmo jer Barcelona ne može zadovoljiti financijski fair play.

Predsjednik Joan Laporta sumanuto se rješava igrača pa je slobodne papire neki dan dobio je Ilkay Gundogan - sve kako bi se zadovoljio uvjet za Olmovu registraciju. Tako je nastala najbizarnija priča ovog prijelaznog roka, a je li prvi čovjek Barcelone imao figu u džepu pitali smo Olmova menadžera Andyja Baru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Svi mi skupa smo nismo znali za takvu situaciju i da to može biti da se čeka deset dana. Mislili smo čeka se dan, dva, tri. I, naravno, klub u nijednom momentu ti neće reći, gle, mi ćemo tebe potpisati, a mi tebe ne može registrirati", rekao nam je Bara.

Španjolski mediji, nakon još jednog propuštenog kola, danas pišu - Olmo je nezadovoljan i gubi strpljenje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"On je nezadovoljan kad ne igra jer on voli igrati. On zna da može pomoći ekipi, želi biti prvak s Barcelonom, želi igrati Ligu prvaka s Barcelonom i on je nesretan iz razloga što ne može nastupati, a ne iz razloga što je došao u Barcelonu. Da vrati vrijeme u rikverc, on bi uvijek potpisao za Barcelonu."

Foto: Pofimedia

Koliko klub želi riješiti ovaj problem pokazuje transfer još jednog igrača Andyja Bare. Mikayil Faye koji je u senzacionalnom transferu prošle godine zamijenio Kustošiju Barcelonom jučer je postao igrač Rennesa.

"Barcelona u ovoj situaciji ne bi ga se rješavala jer ima ozlijeđenog Arauja, Christiansena, pola stopera su ozlijeđenih. Koliko bi on igrao, ne znamo. Sigurno bi igrao desetak utakmica ove sezone", dodaje Bara

Ono važnije pitanje je kada će zaigrati Olmo? Hansi Flick uoči sutrašnje utakmice s Rayo Vallecano natuknuo je da nada Daniju koji normalno trenira s momčadi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nadam se da će sve biti u redu, a da budem najiskreniji nisam se nikada susreo s takvo situacijom da igrač se potpiše, da se transferi, papirologija između klubova riješe i da onda igrač ne može biti registriran. Ja se nadam da će Barcelona riješiti to u dva, tri dana sigurno. To je ono što mogu reći po saznanju koje imam. "

Čudna situacija u srcu Barcelona tako se valjda bliži kraju. Kada sati postanu dani, a dani godine - to sada prolazi Olmo. Sreća što je ugovor potpisao na šest godina pa ga čeka još puno utakmica u najdražem dresu.