Najveće iznenađenje u prvim utakmicama dodatnih kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo kreirala je reprezentacija Sjeverne Makedonije koja je na gostovanju s 1:0 pobijedila aktualne europske prvake, reprezentaciju Italije.

Jedini pogodak postigao je Aleksandar Trajkovski u drugoj minuti sudačke nadoknade.

Nogometaši Walesa pobijedili su na domaćem terenu u Cardiffu Austriju s 2-1 u dodatnim kvalifikacijama za odlazak na ovogodišnje Svjetsko prvenstvo.

Prvo ime susreta bio je sjajni Gareth Bale koji je zabio oba pogotka za domaćina, a u završnoj borbi za odlazak na Svjetsko prvenstvo Wales će još jednom biti domaćin. Velšani čekaju pobjednika ogleda Škotske i Ukrajine, a ta će se utakmica odigrati tijekom lipnja.

Prvu opasnu situaciju u Cardiffu kreirali su gostujući nogometaši, no vrlo brzo su Velšani ritmom i žestinom preuzeli kontrolu utakmice, a u 25. minuti zabljesnuo je Gareth Bale. Fantastično je Bale izveo slobodan udarac, s 20-ak metara malo iskosa te je pogodio same rašlje suparničkih vrata za 1-0 domaćina.

Bale je bio najveća opasnost po Austrijance, a gosti ga nisu uspjeli zaustaviti ni u 51. minuti kada je zabio za povećanje na 2-0. Nastavio je Bale u istom ritmu te je odličnu šansu imao u 63. minuti. Tom prilikom mu je lopta ipak prešla preko kopačke, a u idućem napadu je Austrija smanjila na 1-2.

Sabitzer je pucao, a lopta je na putu prema domaćim vratima dodirnula Daviesa, prevarila velškog vratara i odsjela u domaćoj mreži.

Do kraja utakmice austrijski nogometaši su pritisnuli Wales. Arnautović je imao dvije šanse, jednom je zaprijetio i Kalajdzic. Pokušavali su Austrijanci doći do izjednačenja i produžetaka, no Wales je zadržao vodstvo i time se za jedan korak približio Svjetskom prvenstvu krajem godine.