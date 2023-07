Milan Badelj se nakon dugo vremena pojavio u medijima i pričao o reprezentaciji, nastavku karijere i povratku u Dinamo. Intervju za Sportske novosti dao je nakon što je sa Genoom izborio povratak u Serie A, te s njom produžio ugovor.

U reprezentaciji ga nema već dvije godine, a posljednji put nastupio je 1. lipnja u prijateljskoj utakmici protiv Armenije, a nakon toga proveo je na klupi čitavo Europsko prvenstvo. Odonda, poziva za Badelja nema, ali oko njegovog odlaska nikad se nije digla prašina:

''Zadnjih godinu i pol, dvije dana počeo sam shvaćati da za mene polako više nema mjesta. Nije to više to. Da ne zaslužujem više biti dio repke, ne odgovaram nivou, i to mi je bilo skroz OK. I tako je, eto, na kraju i završilo. Je li moglo biti iskomunicirano drugačije, moglo je, ali pritom ne mogu tražiti da se netko od mene oprosti na neki grandiozni način. Meni nije logično da ja kao igrač zovem izbornika, izbornik nije nazvao mene, i to je bilo to.

Krenuo je očistiti repku, ja sam bio na toj listi, i želio je biti i ostati isti prema svima. Ne gledajući nastupe, godine, odnose, status. Pretpostavljam da je to bilo tako. Je li to moglo biti nježnije ili korektnije, možda je, ali mi smo vi u službi reprezentacije, ego je suvišan. Bila je to konačno čast i privilegija.''

Nakon nepozivanja u reprezentaciju, čekala ga je kalvarija Serie B

''Znaš kako mi je bilo lijepo u Serie B? Kao 2007. s Lokomotivom. Nakon 15 godina sam bačen u preživljavanje, a da nismo uspjeli, u ovoj situaciji ne znam kaj bi bilo. S 34 godine i Serie B, ali putovanje je bilo prekrasno, moraš malo patiti i tu sam našao motivaciju.''

Proljetos se i ime Milana Badelja povezivalo s povratkom u voljeni Dinamo, međutim on tvrdi: ''Konkretno, ne. Nije bilo ničega. Ne još. Gle, Dinamo je moj dom, ja ga doživljavam kao dom i ja ću se vratiti, ali u kojoj ulozi... igračkoj, trenerskoj, upravljačkoj, ne znam. U kontaktima sam s nekim ljudima u Dinamu, ti su odnosi iskreni i duboki, ali da je sad bilo nekaj konkretno, nije.''

Dinamo je utopija, ali ne želim biti uhljeb

Na postavljeno pitanje što bi bilo ako iz Dinama stigne nešto konkretno, hrvatski veznjak je kazao: ''Bio bih u kušnji. Ali gle, Genoa mi je dala do znanja da će mi ponuditi ugovor, obiteljski sam riješen ovdje, sin uči talijanski i engleski, i želio bih da ih “slomi”, i nauči, a ovdje je na to primoran. Gledam perspektivu i iz familijarne strane.

Ali da se vidim u Dinamu, vidim se. To je moja utopija. No ne želim se vratiti samo da se vraćam, nisam uhljeb. A kako nisam još raščlanio kaj bi nakon karijere - trenerski dio, možda godinu dana “šnjofanja” oko svlačionice da se lakše opredijelim, ili bi mi više odgovarao neki uredski dio.

Konkretno o toj temi nisam s nikim pričao. Ali bilo bi lijepo da izađem s malim još jednom na Maksimir. U svakom slučaju nisam pred krajem karijere, hoću li igrati još jednu, dvije, tri sezone, ne zamaram se, o tome zapravo ni ne razmišljam.''