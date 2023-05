Nakon 12 godina povijest se ponovila. Sampdoria je nakon sezone čiji je kraj obilježila neviđena fešta i optimizam, ponovno upala u probleme. Nažalost po njih, ovog puta mogla bi ih snaći sudbina brojnih talijanskih velikana.

Kada je Sampa završila sezonu 2009./2010. na četvrtom mjestu Serie A, za dlaku propustivši direktan plasman u Ligu prvaka, svim navijačima porasli su apetiti za novu sezonu. Antonio Cassano i Giampaolo Pazzini vukli su Sampdoriju do plasmana kakvog nisu ostvarili dugi niz godina, još od prve polovice 90-ih i Ruuda Gullita kao glavne zvijezde u momčadi.

Ipak, Cassano i Pazzini na zimu su prodani u Milan, odnosno Inter, čime je krenuo strmoglavi pad plavog dijela Genove. Sampdoria je te sezone igrala skupinu Europske lige i očito nije mogla na pravi način gurati istodobno Europu i Seriu A, a već spomenuta prodaja glavnih igrača rezultirala je ispadanjem u Seriu B.

Sprovod na gradskim ulicama

Crveno-plavi dio najvećeg grada Ligurije znao je proslaviti nesreću najvećeg rivala. Dodatan impuls agoniji Sampdorije dodali su upravo nogometaši Genoe, kada su ih u 36. kolu prvenstva porazili rezultatom 2-1, a pogodak za pobjedu postigao je argentinski napadač Mauro Boselli u 96. minuti utakmice. Argentinac je za Grifone nastupio u samo sedam utakmica u kojima je zabio tek dva gola, ali ovaj pogodak najvećem rivalu učinio ga je besmrtnim za navijače Genoe.

Besmrtna tada nije bila Sampdoria, jer su navijači Genoe priredili sprovod za svoje gradske rivale, u šetnji gradom sudjelovalo je oko 30 tisuća ljudi. Lijes koji je predstavljao smrt Sampdorije, kao i svećenik i uplakane udovice, učinile su ovaj događaj dotad neviđenim. Đenovski plavci na osvetu su čekali 11 godina…

Osveta se dugo pripremala, pa hladno servirala

Sezona 2021./2022. bila je kobna za najstariji talijanski nogometni klub. Genoa je nakon 15 uzastopnih godina sudjelovanja u najvišem rangu talijanskog nogometa ispala u Seriju B. Da situacija po njih bude još gora, upravo ih je sustanar sa gradskog stadiona Luigi Ferraris u 35. kolu prvenstva svladao rezultatom 1-0 i time im propisno vratio za poraz iz 2011. godine. Ključni trenutak utakmice također datira iz duboke sudačke nadoknade, ovog puta glavni je akter bio ponovno igrač Genoe, ali ispao je tragičar. Riječ je o legendi kluba, Domenicu Criscitu koji nije uspio kazneni udarac pretvoriti u pogodak i donijeti veliki bod Grifonima. Vratar Sampdorije, Emil Audero, rekao je: ''Žao mi ga je, znam kako se osjeća i što mu prolazi kroz glavu, ali ovo je situacija gdje smo ja protiv tebe.''

Sprovod gradskim ulicama tako se ponovio nakon dugih 11 godina, ali su akteri zamijenili strane. Ožalošćeni su bili crveno-plavi, a tuđu nesreću slavili su plavci. U koloni se našao veliki broj transparenata na kojima je stajalo slovo B, aludirajući naravno na drugu talijansku ligu, Seriju B. Ipak, ne bi to bila Sampdoria da u novu sezonu nisu krenuli kriminalno loše. Prva pobjeda čekala se čak 11 kola, kada je pao Cremonese. Pozitivan šok nije se dogodio, Sampdoria je u cijeloj sezoni skupila samo 3 pobjede i već je 4 kola prije kraja službeno ispala iz lige. Jedan od posljednjih čavala u lijes zakucao im je Pietro Pellegri, nogometaš Torina i navijač Genoe od rođenja, koji je tim pogotkom izazvao veliki incident na trošnom Luigi Ferrarisu.

Tko se zadnji smije...

Naravno, u gradu kojeg obasjava najpoznatiji svjetionik opet je bilo drame. Genoa je kao i Sampdoria 2012. godine odmah po ispadanju izborila povratak u Seriju A. Svoj obol u tom pothvatu dali su i tri Hrvata: Adrian Šemper, Marko Pajač te legendarni reprezentativac Milan Badelj. Fešta nakon izborene promocije slila se sa stadiona na gradske ulice, kao da je riječ o osvajanju Scudetta, ali crveno-plavima je i ovo dosta. Hoće li ponovno rivalima pripremiti sprovod ili nekakvu spačku, ostaje za vidjeti.

Tako se ni sljedeće sezone neće igrati ''Derby della Lanterna'', po mnogima i dalje jedan od najkultnijih i najromantičnijih derbija. Marcelo Lippi, legendarni trener i bivši igrač Sampdorije svojevremeno je rekao: ''Ovo je najposebniji derbi u Italiji''. Naravno, tu ne bi bilo ništa neobično da je riječ o nekoj drugoj državi, ali ovdje im konkuriraju derbi Intera i Milana, derbi Lazia i Rome i derbi Juventusa i Torina.

Ipak, ti derbiji koliko god bili vatreni i zanimljivi, sve su više moderniji i uglavnom je riječ o klubovima koji se bore na vrhu prvenstvene ljestvice, natječu se za mjesta koja vode u europska natjecanja, pod reflektore najelitnijih nogometnih stadiona. A u Genovi, uglavnom je riječ o tome tko će kome napakostiti u borbi za ostanak, tko će do idućeg derbija biti glavni u gradu.

Bogati i siromašni

''Che confusione, sarà perché ti amo'' poznat je početak pjesme glazbenog benda Ricchi e poveri, a njihov hit zadnjih je godina ponovno aktualan s obzirom da ga se redovito može čuti na San Siru, kada ga pjevaju navijači Milana. Svoju verziju pjesme pjevaju i tifozi Genoe, u kojoj provociraju gradske rivale. Ipak, oni imaju valjani razlog za pjevanje te pjesme, a ono što većina vas ne zna, je da je to bend upravo iz Genove, a naziv mu u prijevodu znači ''bogati i siromašni''. Uistinu, đenovljanski rivali su u jednu ruku bogati svojom poviješću i kultnim rivalstvom, a u odnosu na ostale talijanske klubove posljednjih su desetljeća rezultatski siromašni.

Genoa će tako, kao najstariji talijanski klub ove jeseni, u veseloj atmosferi proslaviti 130. rođendan kluba, a nagodinu će imati i 100. obljetnicu od posljednjeg osvajanja naslova prvaka Italije. Sampdoria pak, koja je prije tri desetljeća bila u europskom vrhu, sada bi se mogla naći na samom dnu. Talijanska čizma poznata je kao beskompromisna i snažnog udarca, to su na koži osjetili brojni velikani tamošnjeg nogometa.

Potpuni krah u najavi

Naime, mlađem đenovljanskom klubu prijeti izbacivanje u Seriju D zbog bankrota. Većinski vlasnik, Massimo Ferrero i dalje ne želi prodati klub, a prije nekoliko godina završio je u zatvoru zbog raznih financijskih malverzacija. Najradikalniji navijači Sampe slali su mu metke i svinjsku glavu na kućnu adresu, prijeteći mu da je on sljedeći koji će tako završiti. Ne pomaže mu ni činjenica da je deklarirani navijač Rome. Bankrot i igranje u amaterskom rangu kroz godine su na svojoj koži osjetili Parma, Catania, Siena, Palermo, Bari…nastavi niz. Neki od njih na dobrom su putu oporavka, a nekima će još dugo trebati za to.

Navijačima Genoe tako je poruka napisana na transparentu iz 1992., na kojoj je pisalo ''Mi smo Genova'' ponovno aktualna, a ona iz 2011. poruke na kojoj su bili puno brutalniji : ''Sampdoria, marš iz Genove!'' mogla bi se i obistiniti ukoliko, se bankrot ostvari, a zainteresiranih za novi početak ne bude.

Pitanje je dakle, što budućnost nosi Sampdoriji, trenutno ih ruše naleti vjetra, hoće li dočekati mirnu luku? Nadajmo se da hoće, jer želimo ponovno imati priliku gledati ''Derby della Lanterna'', igrački nimalo atraktivan, ali zanimljiv po svemu onome što on donosi, od navijačkih prepucavanja do nogometne nostalgije i borbe do zadnje kapi znoja.

Svjetionik sada čuva crveno-plava straža i njihova bi smjena mogla potrajati jako dugo…