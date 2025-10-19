Bad Blue Boysi se oglasili nakon što su šutjeli na utakmici s Osijekom

Dinamo je na Maksimiru u sklopu 10. kola SHNL-a, pred gotovo 14 tisuća gledatelja, slavio u subotu protiv Osijeka 2-1, ali ono što je svima zapelo za oko bila je tišina sa sjevera. Bad Blue Boysi su, po dobrom starom običaju, ispunili svoju tribinu, no cijelu utakmicu pratili su bez transparenata i navijanja. Tek su pljeskom pozdravili golove McKenne i Domingueza, a glasno su se oglasili tek nakon završetka susreta, kad su igrači došli zahvaliti na podršci.

Iako se nagađalo da je riječ o bojkotu zbog termina sljedećih utakmica, navijači su poručili kako to nije razlog...

"Termin utakmice s Rijekom nije razlog zbog kojeg danas nije bilo organiziranog navijanja na sjeveru. Također, neće biti nikakvog bojkota zbog termina", objavili su BBB-i. Pravi razlog šutnje ipak nisu otkrili.

