Realu nije stradao samo gol u Engleskoj: Pogledajte u kakvome je sudaru završio 'Modrićev' bus

Nogometaši Real Madrida u srijedu su doživjeli još jedan razočaravajući poraz. Na Anfieldu je u petome kolu Lige prvaka bio bolji Liverpool (2-0), a kako u Realu u zadnje vrijeme sve odlazi nizbrdo svjedoči i bizarni incident nakon utakmice.

Naime, na internetu procurile snimke sudara autobusa koji prevozi kraljevski klub. Dogodilo se to u četvrtak prijepodne na engleskoj M40 autocesti dok su već igrači Reala bili daleko kući u Madridu. Bus je služio samo kao prijevoz između zračne luke hotela i stadiona u Liverpoolu, pa je nakon što je otpratio igrače i osoblje do aviona krenuo natrag do Španjolske.

No nije puno prošao kad se našao u sudaru s kamionom. Na sreću nikoga nije prevozio te nije bilo ozlijeđenih već samo materijalna šteta.

Nije to prvi put da je 'kraljevski' bus završio u sudaru. U veljači ove godine dogodio se mali sudar s Toyotom nakon što je zbog odgode leta Real morao putovati Njemačkom da bi stigao na utakmicu protiv Leipziga.

