U ruševinama zgrade u gradu Hatayu na jugu Turske pronađeno je mrtvo tijelo ganskog nogometaša Christiana Atsua, izjavio je turski zastupnik nekadašnjeg napadača londonskog Chelseaja.

Nakon razornog potresa koji je pogodio Tursku i Siriju Atsu je prvo proglašen nestalim, a dan poslije iz Hataya je stigla vijest da je pronađen pod ruševinama zgrade u kojoj je živio te da je otpremljen u bolnicu. No, ta je vijest idući dan demantirana jer Atsua nije bilo moguće locirati ni u jednoj bolnici.

"Atsuovo beživotno tijelo pronađeno je pod ruševinama. Izvlače se i druge njegove stvari. Pronađen je i njegov telefon", izjavio je Murat Uzunmehmet novinarima u Hatayu.

Na dan potresa imao je rezerviran let za Francusku

Atsu je na dan potresa imao rezerviran let za Francusku i trebao je promijeniti klub, no nakon što je zabio gol 12 sati prije potresa, htio je sve proslaviti sa suigračima. To je otkrio djelatnik Hatayspora Fatih Ilek.

''Christian Atsu rekao je treneru da želi dobiti više vremena da odluči o svemu. 'Mogu li otići ako pronađem klub?' pitao je trenera. Imao je kartu nakon utakmice protiv Kasımpaşe. Namjeravao je ići u inozemstvo svojoj obitelji. Igrao je sjajno u svojoj zadnjoj utakmici, zabio je gol za pobjedu u zadnjoj sekundi. Nakon utakmice bio je tako sretan. Zagrlio je trenera Volkana. Imao je avionsku kartu, ali je odustao jer je dobro igrao i zabio, pa je htio ostati sa suigračima. Imao je avion u 23 sata. Trebao je prvo ići u Istanbul pa u Francusku'', rekao je Ilek za turske medije.