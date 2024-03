Atletico Madrid je posljednji četvrtfinalist Lige prvaka nakon što je u uzvratu kod kuće nakon lutrije penala izbacio Inter 5-3 (2-1).

Nakon što su Nerazzurri u prvoj utakmici slavili 1-0, nakon 90 minuta pa onda i 120 minuta u Madridu bilo je 2-1.

Inter je u Madridu stigao prvi do vodstva kada je Dimarco zabio u 33. minuti. No, samo dvije minute kasnije domaćin je stigao do izjednačenja kada je strijelac za 1-1 bio Griezmann.

Do potpunog preokreta Atletico je stigao u 87. minuti kada je Depay pogodio za 2-1. Mogla je momčad Diega Simeonea riješiti sve u 90 minuta, ali je u trećoj minuti sudačke nadoknade zicer promašio Riquelme.

Na kraju je odluka pala u lutriji jedanaesteraca gdje je kod domaćina promašio samo Niguez, a kod gostiju Sanchez, Klaassen i Martinez, što je značilo da je madridska momčad osmi četvrtfinalist.

Ranije je to osigurali: Arsenal, Barcelona, PSG, Bayern, Manchester City, Real Madrid i Borussia Dortmund.