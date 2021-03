ATHLETIC BILBAO IZBORIO FINALE KUPA KRALJA: Za trofej će se boriti s Messijevom Barcelonom, to će im biti drugo finale u istom mjesecu

Nogometaši Athletic Bilbaoa izborili su finale Kupa Kralja nakon što su u polufinalu nakon produžetaka pobijedili u Valenciji Levante s 2-1.

U regularnom dijelu bilo je 1-1, kao i u prvoj utakmici u Baskiji. Roger (17) je donio prednost Levanteu, da bi Raul Garcia iz penala u 30. minuti poravnao.

Athletic Bilbao will become the first team in history to play two Copa Del Rey finals in the same month, with the originally postponed 2020 final to be played on April 4th, and the 2021 final just two weeks later on April 17th pic.twitter.com/Q0a9eh670g

— FootballJOE (@FootballJOE) March 4, 2021