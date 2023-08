OPRAŠTAJU SE OD KOLEGE / Ovako izgledaju ulice Atene dan nakon sukoba: Mnogi dolaze na mjesto gdje je ubijen navijač AEK-a

U žestokim sukobima grčkih i hrvatskih navijača u Ateni u noći s ponedjeljka na utorak uoči prve utakmice 3. pretkola nogometne Lige prvaka koja se treba igrati na stadionu AEK-a u Nea Filadelfiji u predgrađu glavnog grčkog grada jedna je osoba poginula, najmanje je osam osoba još ozlijeđeno, tri Grka i pet Hrvata. "Izvan stadiona Nea Filadelfia izbili su ozbiljni incidenti. Jedan je mladi Grk umro nakon što je izboden nožem", objavila je grčka policija dodajući da je još osam osoba ozlijeđeno, među kojima je i jedan 17-godišnjak. Konkretno, hospitalizirana su tri Grka i pet Hrvata. Sedamnaestogodišnjak ima ozljede mozga nakon udarca kamenom u glavu, javlja grčki tekevizijski kanal ERT. Policija je najprije objavila da je 29-godišnji Grk bio prebačen u atensku bolnicu gdje je na kraju podlijegao ozljedama. Grčka je policija dodala da je do utorka ujutro 96 osoba uhićeno nakon sukoba navijača Dinama i AEK-a. Pokrenuta je istraga i uhićeni i će biti ispitani pred grčkim tužiteljem u utorak, javlja grčka novinska agencija Ana. Unatoč UEFA-inoj zabrani kretanja navijača, 100 do 120 navijača zagrebačkog Dinama pojavilo se kasno u ponedjeljak u blizini stadiona AEK-a, gdje su se okupili navijači AEK-a, priopćila je grčka policija. Sukobi su izbili više od sat vremena nakon što je završio trening gostujuće momčadi i momčad je napustila stadion, a navijači s obje strane bacali su baklje, improvizirane eksplozive i kamenje. Nejasno je kako je tako velika skupina navijača uspjela proći cijelu državu i stići do Atene, a da automobile niti na jednom mjestu nisu zaustavile policijske snage koje su znale za zabranu organiziranog kretanja navijača. U galeriji pogledajte kako dan nakon izgleda mjesto gdje su se sukobili navijače, te kako se navijači AEK-a opraštaju od ubijenog kolege.