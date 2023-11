Nogometaši Danske postali su 13. reprezentacija koja je osigurala nastup na EURU 2024. osiguravši prvo mjesto u skupini H kvalifikacija zahvaljujući 2-1 (1-1) domaćoj pobjedi protiv Slovenije u Kopenhagenu.

Danska je u potpunosti nadigrala Sloveniju, a bolju igru od prve minute okrunila golom Maehlea (26) za 1-0. No, samo četiri minute potom Janža (30) je sjajno izvedenim slobodnim udarcem poravnao na 1-1. Ipak, početkom nastavka Delaney (54) je doveo Dansku u novo vodstvo, a do kraja utakmice prilike su imali samo Danci za povećanje vodstva, no nisu ih koristili.

Danska je sa 22 boda osigurala prvo mjesto i nastup na EURU u Njemačkoj, dok je Slovenija druga u skupini sa 19 bodova te ju za tri dana u Ljubljani čeka odlučujući dvoboj za drugo mjesto i odlazak na EURO protiv trećeg Kazahstana koji ima 18 bodova.

Kaos u skupini u kojoj EURO vreba neočekivana reprezentacija

Ranije u petak plasman na EURO izborila je i Albanija nakon 1-1 (1-0) remija na gostovanju kod Moldavije u Kišinjevu. Albancima je za drugi odlazak na EURO u povijesti bio dovoljan jedan bod iz Kišinjeva, a veliki korak napravili su sredinom prvog poluvremena kada su poveli golom Cikalleshija (25-11m) iz kaznenog udarca. Bili su Albanci u prednosti sve do pred kraj dvoboja kada je Baboglo (87) poravnao na 1-1. Iako su domaćini u samoj završnici navalili u potrazi za pobjedničkim golom koji bi ih zadržao u igri za prolazak na EURO, gosti su uspjeli održati bod.

U drugom susretu ove skupine Poljska i Češka su u Varšavi odigrale 1-1 (1-0), a taj je rezultat eliminirao Poljake dok su Česi stigli nadomak plasmana na EURO. Poljska je povela golom Piotrowskog (38), no Souček (49) je izjednačio. Albanija je na vrhu skupine sa 14 bodova, dva više od druge Češke, treća Poljska ima 11 bodova, ali je odigrala sve utakmice, dok je četvrta Moldavija sa 10. U ponedjeljak će igrati Češka i Moldavija izravni dvoboj za drugo mjesto u kojemu je Češkoj dovoljan i bod dok Moldavija za povijesni uspjeh treba pobjedu.

Važnu pobjedu u borbi za EURO ostvarila je i Italija, branitelj naslova je u Rimu svladao Sjevernu Makedoniju sa 5-2 (3-0). Golove za Azzurre postigli su Darmian (17), Chiesa (41, 45+2), Raspadori (81) i El Shaarawy (90+3), dok je oba gola za Makedoniju postigao Atanasov (52, 74). Ovom pobjedom Italija se bodovno izjednačila s Ukrajinom, obje reprezentacije imaju po 13 bodova uoči međusobnog ogleda u Leverkusenu u ponedjeljak, a sada će pobjedu za odlazak na EURO morati juriti Ukrajinci dok je Talijanima dovoljan i bod. Prvo mjesto u ovoj skupini potvrdila je Engleska 2-0 (1-0) pobjedom protiv Malte na Wembleyu uz autogol Pepea (8-ag) i gol Kanea (75).

Još ranije su plasman na EURO izborili Engleska, Francuska, Španjolska, Belgija, Portugal, Turska, Škotska, Mađarska, Austrija, Slovačka i domaćin Njemačka.