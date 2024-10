Atalanta s Pašalićem razbila Šahtar, Ivanušecov Feyenoord uzeo puni plijen u Španjolskoj

U susretu 2. kola nogometne Lige prvaka Atalanta je u Gelsenkirchenu pobijedila Šahtar sa 3-0, dok je Feyenoord kao gost porazio Gironu sa 3-2.

Nakon što je u prvom kolu odigrala 0-0 protiv Arsenala, Atalanta je u 2. kolu deklasirala Šahtar dodatno otežavši poziciju hrvatskog trenera Marina Pušića za kojeg ukrajinski mediji tvrde kako je na rubu otkaza.

Talijanski sastav je bio dominantan cijeli susret, posebno u prvom poluvremenu u kojem su gosti uputili 11 udaraca, a Šahtar niti jedan.

Atalanta je već nakon prvog poluvremena vodila 2-0, a mogla je postići još barem dva gola.

Gosti su poveli u 21. minuti golom Berata Djimsitija na asistenciju Ademole Lookmana. Nigerijski reprezentativac je u 36. minuti bio vrlo blizu pogotka, no pogodio je prečku. Osam minuta kasnije bio je precizniji, sjajno pogodivši za 2-0.Momčad iz Bergama je već u 48. minuti zabila i treći gol, na asistenciju Zappacoste zabio je Raoul Bellanova.

Za goste je drugo poluvrijeme igrao Mario Pašalić, dok Bartol Franjić nije nastupio za ukrajinski sastav.

Šahtar u idućem kolu, 22. listopada gostuje kod Arsenala, dok će Atalanta dan kasnije ugostiti Celtic

Tri gostujuća boda dohvatio je i Feyenoord koji je sa 3-2 pobijedio Gironu.

Girona je povela u 20. minuti golom Davida Lopeta, no Feyenoord je do kraja poluvremena okrenuo rezultat golovima Yangela Herrere koji je u 23. minuti pogodio vlastitu mrežu, te Antonija Milamba u 33. minuti. Tri minute kasnije Nizozemci su mogli načiniti korak bliže pobjedi, no Ayase Ueda nije realizirao jedanaesterac. Njegov udarac obranio je Paulo Gazzaniga.

Kazneni udarac su promašili i domaćini u 67. minuti. Bojan Miovski je pucao, no Timon Wellenreuther je zaustavio njegov udaraca. Sedam minuta kasnije Girona je ipak izjednačila, za 2-2 je pogodio Donny van de Beek. Međutim, u 79. minuti nizozemski doprvak je stigao do nove prednosti. Ladislav Krejci je pokušao presjeći dodavanje, ali je pogodio vlastitu mrežu.

Luka Ivanušec je za Feyenoord je igrao od 82. minute.

Za Feyenoord je ovo bila prva pobjeda, dok je Girona upisala i drugi poraz.

Girona u trećem kolu 22. listopada kod kuće igra sa Slovanom iz Bratislave, a Feyenoord 23. listopada gostuje u Lisabonu kod Benfice.

