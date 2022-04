VELIČANSTVENO / Atalanta postavila živi zid. Onda je loptu u ruke uzeo Insigne. Bergamo je zanijemio

Nogometaši Stalante iz Bergama danas su na svom terenu igrali protiv Napolija. No, na žalost svih ljubitelja Boginje, ostali su kratkih rukava. Napolitanci su ih uvjerljivo dobili 3-1. golovima Lorenza Insignea iz penala u 14., Mattea Politana u 37. i Eljifa Elmasa u 81. minuti. Jedini gol za domaćina postigao je Marten De Roon u 58. minuti. Tako se Napoli s utakmicom više od vodećeg Milana bodovno izjednačio s njim. Drugi gol Napolija bilo je pravo remek djelo. Majstor lopte Insigne je s nekih 30 metara potkopanom loptom prevario čitav živi zid i na desetak metara od gola poslužio Politana. On je atraktivno zabio volejom ljevicom iz okreta. Stadion u Bergamu je zanijemio, eruptirala je jedino tribina s pristalicama Napolija koji su bili u transu. Za spomenuti kako je Mario Pašalić igrao posljednjih 7 minuta za Atalantu. U Udinama se nakon više od 15 mjeseci i dvije teške ozljede koljena na travnjake Serie A vratio Marko Rog u dresu Cagliarija, on je u 1-5 (1-2) porazu svog sastava u igru ušao u 65. minuti kada je domaći sastav već imao tri pogotka prednosti. Rog je posljednji prvenstveni nastup imao još 23. prosinca 2020. godine. Inače, poveo je Cagliari lijepim golom Joaoa Pedra (32), no Udinese je preokrenulo već do odlaska na odmor preko Becaa (38) i Beta (45). U nastavku je Beto (49, 73) postigao još dva gola, no najljepši pogodak na susretu djelo je Moline (59) koji je sa 25 metara lobao gostujućeg vratara. S ova tri boda Udinese je skočio na 12. mjesto sa 33 boda, dok je Cagliari 17. sa 25 bodova, tri više od Genoe i Venezije koje se nalaze u zoni ispadanja. Sampdoria - Roma Juventus - Inter Ponedjeljak: Verona - Genoa Milan - Bologna TABLICA: 1. Milan 30 20 6 4 56-29 66 2. Napoli 31 20 6 5 56-23 66 3. Inter 29 17 9 3 62-24 60 4. Juventus 30 17 8 5 47-26 59 5. Lazio 31 15 7 9 60-46 52 6. Atalanta 30 14 9 7 52-34 51 7. Roma 30 15 6 9 50-35 51 8. Fiorentina 30 15 5 10 49-38 50 9. Sassuolo 31 11 10 10 56-51 43 10. Verona 30 11 9 10 55-47 42 11. Torino 30 10 8 12 35-30 38 12. Udinese 29 7 12 10 41-47 33 13. Bologna 29 9 6 14 32-44 33 14. Empoli 31 8 9 14 41-56 33 15. Spezia 31 9 5 17 32-54 32 16. Sampdoria 30 8 5 17 39-51 29 17. Cagliari 31 5 10 16 29-59 25 18. Genoa 30 2 16 12 23-47 22 19. Venezia 30 5 7 18 25-55 22 20. Salernitana 29 3 7 19 22-66 16