Nekadašnji kapetan ukrajinske reprezentacije, a danas pomoćni trener u ruskom Zenitu iz Sankt Petersburga, Anatolij Timoščuk, našao se na žestokom udaru svojih sugrađana zbog sporne odluke u vrijeme rata u Ukrajini.

Timoščuk je u Zenitu posljednjih pet godina, a naljutio je Ukrajince jer nije napustio klub na početku ruske agresije na njihovu domovinu. Kritike na njegov račun stižu svakodnevno, a sada je na red došao njegov nekadašnji suigrač Artem Fedetski.

Neshvatljivo ponašanje

"Izdajnik. Ništa drugo ne mogu reći o njemu. Napisao sam mu poruku, pročitao ju je, ali nije mi ništa odgovorio. Njegovo ponašanje u ovoj situaciji je iznenađujuće. Rusija granatira civile, bombama gađa rodilište, a on sve to zna jer mu roditelji žive u Ukrajini. Održava kontakt s ocem koji je svjestan što se događa. Cinično je zatvarati oči pred onim što se događa i nikako ne reagirati. Mislim, što on ima tamo u prsima, srce očito nema. Nije zabrinut, ništa ne pokušava promijeniti, samo šuti", rekao je Fedetski i nastavio.

Simbol reprezentacije

"Nitko ga ne tjera da uzme oružje i ode u rat. Bio je simbol ukrajinske reprezentacije. 144 utakmice! Nitko to nije uspio i neće moći u bliskoj budućnosti. Mislim da u njegovom slučaju novac znači puno više od onoga što se događa u Ukrajini. Izuzetno sam razočaran. Nikad nisam mogao zamisliti takav njegov stav. Bili smo prijatelji. Kada smo igrali za reprezentaciju, išli smo zajedno u bolnicu kod naših ranjenika, obilazili vojsku, nosili im poklone.

To im je mnogo značilo, mogao je to i on sam sve vidjeti. Ovo što danas radi je cinično, ali je njegov izbor. No, kako će živjeti s tim? Ukrajina će pobijedti, a on mora živjeti s tim. Ništa ga nije spriječilo da raskine ugovor i napusti Rusiju. Ne mora doći u Ukrajinu, može otići bilo gdje i na neki način pomoći našoj vojsci", kazao je bivši ukrajinski reprezentativac, koji je od 2010. do 2016. upisao 53 nastupa za nacionalni tim.

"Ukrajinski nogometaši koji su igrali za ruske klubove raskinuli su ugovore u napustili tu zemlju, a on je nastavio raditi za Zenit. Ovo je zločin protiv njegovog naroda i protiv njegove savjesti", zaključio je