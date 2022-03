Nekadašnji kapetan ukrajinske reprezentacije, a danas pomoćni trener u ruskom Zenitu iz Sankt Petersburga, Anatolij Timoščuk, našao se na žestokom udaru svojih sugrađana zbog sporne odluke u vrijeme rata u Ukrajini.

Timoščuk je u Zenitu posljednjih pet godina, a naljutio je Ukrajince jer nije napustio klub na početku ruske agresije na njihovu domovinu. Jaroslav Rakitskij, nogometaš Zenita, napustio je klub odmah po početku rata, ali Timoščuk je odlučio ostati i time je navukao bijes Ukrajinaca.

"Kao što je rekao Ševčenko, prijateljska gnjida je gora od moskovskih ušiju. A ovo je ukrajinska gnjida. Kako kažu, s takvim gnjidama neprijatelji vam nisu potrebni", rekao je Grigorij Kozlovskij, predsjednik nogometnog kluba FC Rukh.

'On više nije legenda'

Kritizirao ga je i Ruslan Malinovskij, nogometaš Atalante i član ukrajinske reprezentacije.

"Ne znam što je s Timoščukom, to je pitanje za njega. Teško je to komentirati, ali je čudno da nije progovorio. Mislim da ovo nije u redu. On 100 posto više nije niti će ikad biti legenda ukrajinskog nogometa. Njegova postignuća sada su zaboravljena", rekao je Malinovskij.

Bivši suigrač Timoščuka. Oleksandr Alijev, nazvao ga je izdajnikom. "Ti si naš ukrajinski domoljub. Ili si zastavu na obraz crtao samo kako bi se pokazao", upitao se Alijev.