U 82. godini života preminuo je legendarni BiH trener Ivica Osim. Proslavljeni trener preminuo je u deset sati u Austriji, Grazu, gdje je živio godinama.

Legendarni Ivica rođen je u Sarajevu 1941. godine, gdje je i započeo svoju igračku karijeru. Profesionalno se nogometom počeo baviti u Željezničaru, gdje je igrao 11 godina. U 250 nastupa postigao je 75 pogodaka, nakon čega je uslijedila epizoda van granica BiH.

Tužna vijest brzo se proširila svijetom te je mnoge pogodila ravno u dušu. Jedan od takvih je i Dejan Savičević.

Nisu se slagali

"Što? Nemam komentar…Nemam komentar. Neću plakati…Neću plakati", kratko je rekao za srpski Telegraf Savičević, sada predsjednik nogometnog saveza Crne Gore.

I takav je čovjek bio Ivica Osim jer je upravo popularni Dejo jednom prilikom ispričao kako se nije slagao s legendarnim trenerom. Svoju priču otkrio je u emisiji "Večer s Ivanom Ivanovićem".

"Ja sam debitirao za reprezentaciju kada je Osim bio izbornik. Pola utakmica sam odigrao pod njegovim vodstvom, ali nikada nije imao povjerenja u mene. Sve je kulminiralo 1989. u Zagrebu kada sam otišao", počeo je Dejo.

"Sušić je tada imao skoro 36, a ja 24 godine. To je bio glavni problem. Imao sam dosta problema s njim, nije mi ostao u lijepom sjećanju. Nažalost, i dan danas me osporava, on je u nekom svojem svijetu", priča Savičević.

Inače, Savičević je šest godina igrao u Milanu s kojim je osvojio Ligu prvaka. Osim je pak jednom prilikom ispričao kako mu je zbog Deje prijetio Arkan.

"Molim?! Prvi put čujem za to. Smatram da nije bilo potrebe da itko prijeti u moje ime, jer sve što imam za reći, rekao bih čovjeku u lice, pa tako i Osimu. Bio sam mlad, govorio sam što mi je na duši. Vjerujem da sam s Ivicom pričao više nego bilo koji igrači koje je trenirao", rekao je jednom prilikom za Alo.