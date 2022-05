U 82. godini života preminuo je legendarni BiH trener Ivica Osim. Proslavljeni trener preminuo je u deset sati u Austriji, Grazu, gdje je živio godinama.

Legendarni Ivica rođen je u Sarajevu 1941. godine, gdje je i započeo svoju igračku karijeru. Profesionalno se nogometom počeo baviti u Željezničaru, gdje je igrao 11 godina. U 250 nastupa postigao je 75 pogodaka, nakon čega je uslijedila epizoda van granica BiH.

Osim je prvo preselio nizozemski Zwolsche Boys 1968., ali je njegova epizoda u Nizozemskoj trajala svega tri mjeseca zbog teške ozljede koljena. Nogometu se vratio godinu kasnije u svom Željezničaru, nakon čega je potpisao za Strasbourg.

Dominirao u Francuskoj

U Francuskoj se zadržao do kraja karijere, a igrao je još u Sedanu i Valenciennesu. Za Strasbourg je igrao u dva navrata, a najveći je trag ostavio u Sedanu. Za Jugoslaviju je skupio 16 nastupa i postigao osam pogodaka.

Svojevremeno je bio prava nogometna avangarda na našim prostorima: Bio je igrač nevjerojatne tehnike, nepredvidivog driblinga i sjajnog šuta. Bio je pravi vezni igrač. Zbog svoje tehnike i znanja nazvali su ga Strauss s Grbavice.

Kao trener je vodio Željezničar od 1978. do 1986., nakon čega je šest godina proveo na klupi Jugoslavije. S klupe bivše zemlje otišao je nakon početka rata.

"Ovo je moj privatni gest. Vi ga protumačite kako hoćete. To je moja osobna odluka, neću govorit zbog čega i da objašnjavam. jer vi to dobro znate. Morate se i vi sjetiti da sam rođen u Sarajevu, a znate što se sad tamo događa. Toliko", rekao je u suzama legendarni Ivica.

Odbijao Real u dva navrata

Od 1991. do 1992. godine bio je trener Partizana, a vodio je i Panathinaikos, Sturm Graz, JEF United Chibu, a posljednji trenerski posao odradio je kao izbornik Japana.

Iznimno je popularna priča da ga je Real Madrid htio vidjeti na svojoj klupi i to u dva navrata, ali ih je legendarni Ivica odbio oba puta.

""Iskreno rečeno, bojao sam se. Nisam znao što ću tamo. Da me netko tada pitao, što ideš? Ipak je to dobra stvar, čast je to, samo lud čovjek to može odbiti. Ja nisam, ali jednostavno sam se priupitao - Što ću sad tamo? Toliko je velikih imena, toliko velik klub da se moraš to pitati, ako si imalo korektan, što ću, što ću ja tamo govoriti jednom Butragueñu ili Sanchezu ili Hierru ili drugim igračima što trebaju raditi", pričao je tada Osim.