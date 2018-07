ARGENTINSKA LEGENDA O ‘ČUDOTVORCU’ MODRIĆU: ‘Tako se igra nogomet, tako se osjeća nogomet’

Hrvatska i Engleska danas igraju polufinale Svjetskog prvenstva u Rusiji

Hrvatsku danas u 20 sati čeka utakmica generacije – polufinale Svjetskog prvenstva u Moskvi, protiv mlade, energične i preporođene Engleske. Tri Lava igraju kao momčad, sa jakim timskim duhom, bez zvijezda – čak i Harry Kane u utakmicama osmine i četvrtfinala igra momčadsku igru, žrtvujući golove.

Srce momčadi

Kod Vatrenih, pak, jedno ime ističe se ispred svih, igrač koji je kucajuće srce momčadi, od kojega gotovo sve akcije počinju – Luka Modrić. Madridov veznjak bio je tema i posljednje kolumne argentinske legende, Jorgea Valdana. Valdano, koji je postigao pogodak u finalu Svjetskog prvenstva koje je Argentina pobijedila 1986., piše o Modriću – “Kada ima loptu u nogama, igra teće kao da je nogomet najlakša stvar na svijetu. Modrić zna igrati nogomet. Ili, bolje rećeno IGRATI NOGOMET velikim slovima.”

‘Modrića je teško objasniti’

“Englezi još uvijek pokušaju doći do procesa koji je Hrvatskoj prirodan. Što mislim pod tim prirodan? Teško je objasniti, ali lagano vidjeti: pogledajte Luku Modrića, najveću prijetnju Engleskoj, i shvatit ćete. On je wunderkind u ovoj igri – a, kažu mi, i u svakoj drugoj – kao da je rođen sa mišićnom inteligencijom koju može primijeniti na svaku aktivnost s loptom. Modrić poštuje tu prirodnu prednost igrajući sa strašću, uživajući u onome što radi. On umire na terenu, ali, za takav talent poput njegovog, to nije žrtva niti patnja. Možda to možemo nazvati izazovom, testom ili vrlo specifičnom vrstom zabave”, piše Valdano.

‘Modrić je svugdje, želi svaku loptu’

Valdano nije oduševljen samo s Modrićevom tehnikom i igračom inteligencijom.

“Modrić je svugdje, on želi svaku loptu, on trči koliko je potrebno i odgovorno, ali nikada si ne dopušta skliznuti u akte jeftine demagogije. Kao da vjeruje da 80.000 gledatelja ima dovoljno inteligencije da cijene dignitet. Ili, još bolje, kao da oni ne postoje. Tako se igra nogomet. Tako se osjeća nogomet.’

