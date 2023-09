Brazilski napadač Antony isključen je iz reprezentacije za kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo 2026. protiv Bolivije i Perua nakon optužbi za napad, objavila je u ponedjeljak Brazilska nogometna konfederacija (CBF). Sada su za Brazilca i Manchester United stigle nove loše vijesti. Naime, još jedna djevojka optužila ga je za fizički napad.

"Pokušao je spavati sa mnom. Ja sam ga odbila, a on me odgurnuo uza zid i udario me u glavu'', rekla je Ingrid Lana, tridesetrogodišnja bankarica.

Podsjećamo, već ga je optužila Gabriela Cavallin,a Antony se oglasio još tada:

"Od početka sam se prema ovome odnosio s ozbiljnošću i poštovanjem, dajući potrebna pojašnjenja pred policijskim vlastima. Pouzdano tvrdim da su optužbe lažne i da već izvedeni dokazi i oni koji će tek biti izvedeni pokazuju da sam nevin za iznesene optužbe. Vjerujem da će policijska istraga koja je u tijeku pokazati istinu o mojoj nevinosti.''