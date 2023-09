Brazilski napadač Antony isključen je iz reprezentacije za kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo 2026. protiv Bolivije i Perua nakon optužbi za napad, objavila je u ponedjeljak Brazilska nogometna konfederacija (CBF). Sada su za Brazilca i Manchester United stigle nove loše vijesti. Naime, još jedna djevojka optužila ga je za fizički napad.

"Pokušao je spavati sa mnom. Ja sam ga odbila, a on me odgurnuo uza zid i udario me u glavu'', rekla je Ingrid Lana, tridesetrogodišnja bankarica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Podsjećamo, već ga je optužila Gabriela Cavallin,a Antony se oglasio o svemu: "Bio sam ovdje s mamom kad sam čuo da neću igrati za Brazil. Nije lako. Radimo na ostvarenju sna, a nositi reprezentativni dres san je s kojim se svakodnevno susrećem."

'Gađala me tanjurima'

‘To je potpuno pogrešno, sto posto pogrešno. Imam majku, sestru i nikad ne bih želio da im se ovo dogodi. Sto posto sam siguran da nikad nisam dotaknuo ženu i iznijet ću dokaze. Ljudi će vidjeti istinu. Nikada nisam napadao i neću napadati. Siguran sam da nikada nisam počinio fizičko nasilje.‘

"Situacija sa silikonom dijagnosticirana je 2020. prije nego što sam je upoznao. Već ju je morala promijeniti. Da udarim ženu u prsa? Nikada."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ni u jednom trenutku je nisam dotaknuo. Nikada neću nekoga udariti glavom. Bila je u hotelu i poslala mi poruku. Otišao sam u njen hotel i normalno smo ručali zajedno. Ali postojala je jedna stvar koja ju je živcirala, a to je bilo kad sam rekao da moram ići jer sam imao svoje obveze. Posvađali smo se i tada me gađala tanjurima", zaključo je Antony.