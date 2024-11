Zvijezda Švedske propušta večere i odbija se izborniku javiti na telefon

Nogometaš Nottingham Foresta, hit momčadi Premiershipa ove sezone, i reprezentacije Švedske Anthony Elanga izostavljen je s popisa izbornika Jona Dahla Tomassona za dva preostala susreta u Ligi nacija protiv Slovačke i Azerbajdžana. Razlog tome je 'čudno' ponašanje igrača tijekom posljednjeg reprezentativnog okupljanja.

Elanga je ostao na klupi u posljednje dvije utakmice Švedske, remiju protiv Slovačke i pobjede protiv Estonije, što mu očito nije dobro sjelo pa se tako jedino on od svih igrača nije pojavio na zajedničkoj večeri nakon utakmice protiv Estonije. Tomasson je kasnije izjavio kako ne zna zašto Elange nije bilo na večeri i kako on i igrač nisu uopće razgovarali od te utakmice s Estonijom.

Foto: Profimedia

"Nije me nazvao, ne još. Ja sam pokušao nazvati njega, ali nisam ga uspio dobiti. Siguran sam kako ćemo se čuti prije sljedećih utakmica, ima puno vremena do onda.", a tomasson je ovako opravdao Elangino neigranje: "Naravno da su igrači razočarani kad ne igraju, ali Alexander Isak i Emil Forsberg su se vratili u sastav pa je netko morao ispasti. To nisu odluke koje želite donositi kao ljudsko biće, ali kao treneru to vam je posao."

Elanga je inače dijete Manchester Uniteda, a Crvene Vragove napustio je u ljeto 2023. kada je prešao u Forest za 15 milijuna funti. Do sada je upisao 51 nastup za bivšeg prvaka Europe te ima učinak od pet pogodaka i 11 asistencija. Za Švedsku je nastupio 19 puta i zabio tri gola.

