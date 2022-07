Nakon prošle sezone, koja mu je bila katastrofalna, hrvatski ofenzivac Ante Rebić oduševljava na pripremama talijanskog velikana i aktualnog prvaka Milana za nadolazeću sezonu.

Kao što smo već spomenuli, Rebiću je prošla sezona bila najgora u dresu Milana. Puno se pisalo se da će ga klub prodati, no to se nije dogodilo pa se on sada nalazi na pripremama Rossonera i bori se za mjesto u momčadi u sljedećoj sezoni i jako mu dobro ide.

Corriere dello Sport objavio je prošlog tjedna da je Rebić u prvih nekoliko dana na pripremama izgledao pun energije, jako motiviran i želi vratiti povjerenje trenera Stefana Piolija.

Rebić je na pripremama odigrao dvije prijateljske utakmice. U prvoj, protiv niželigaša Lemine Almennom u Milanellu, bio je kapetan Rossonera i oduševio je krasnim golom s dvadesetak metara. Rebićev gol možete pogledati OVDJE. Oduševio je i u drugoj, protiv njemačkog Kolna, ali sjajnom asistencijom petom za gol francuskog napadača Oliviera Girouda.

Oduševio je sada Rebić i sjajnim pogotkom iz slobodnog udaraca na treningu Milana. Taj potez impresionirao je sve u klubu pa su se snimkom njegovog sjajnog slobodanjaka odlučili pohvaliti na svom Instagram profilu.