Hrvatskom ofenzivcu Anti Rebiću prošla sezona bila je najgora u dresu Milana. Puno se pisalo se da će ga klub prodati, no to se nije dogodilo pa se on sada nalazi na pripremama Rossonera i bori se za mjesto u momčadi u sljedećoj sezoni.

Povezivao se Rebić s odlaskom u njemačkog prvoligaša Wolfsburg, gdje bi ga vodio bivši izbornik hrvatske reprezentacije Niko Kovač, no od toga nije bilo ništa pa se Ante sprema za novu sezonu u Milanu i, kako se čini, ide mu poprilično dobro.

Corriere dello Sport je objavio u ponedjeljak da je Rebić u prvih nekoliko dana na pripremama izgledao pun energije, jako motiviran i želi vratiti povjerenje trenera Stefana Piolija.

Odigrao je Rebić na pripremama jednu utakmicu, prijateljski ogled s niželigašem Lemine Almennom u Milanellu i u tom susretu oduševio spektakularnim pogotkom s dvadesetak metara. Rebiću je u toj utakmici trener Stefano Pioli dao i kapetansku traku, a on mu se odužio na spektakularan način.

