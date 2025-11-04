Uoči Osijeka su stigle vijesti koje će oduševiti sve navijače Hajduka

Slaven Belupo i Hajduk su u nedjelju u Koprivnici odigrali bez golova, no i s jednim osvojenim bodom Splićani su ponovno preuzeli vrh ljestvice. Bijele je "presjekla" i ozljeda zgloba Ante Rebića nakon gaženja Ante Šute.

Ipak, vijesti su vrlo dobre. Naime, kako doznaju Sportske novosti, pregled je pokazao tek oteklinu, nema nikakvih oštećenja i puknuća i Rebić će kroz dva dana krenuti s normalnim treningom i očekuje se da će biti spreman za utakmicu s Osijekom. Dobra vijest za Splićane je i povratak Marka Livaje.

Marko Livaja se vratio u normalni trenažni proces s ekipom nakon rehabilitacijskih treninga. Najveća zvijezda Hajduka očekuje se u prvoj postavi već u subotu, a možda na terenu od prve minute vidimo zajedno Livaju i Rebića.

