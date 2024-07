Karijera Ante Rebića u velikoj je silaznoj putanji. Bivši Vatreni i srebrni iz Rusije koji je nakon javnog kritiziranja Zlatka Dalića nakon Eura 2021. izbačen iz reprezentacije. Nakon toga ni u klupskome nogometu više nije bio isti. Trenutno je u Bešiktašu no još nije dobio pravu priliku te je nastupio samo sedam puta za turskog prvoligaša.

Stoga su se posljednjih dana turski mediji raspisali o Rebiću. Prve informacije o budućnosti hrvatskog napadača bile su da Rebić ostaje do kraja ugovora s Bešiktašom iako se u Turskoj sugeriralo da ga se treba riješiti. Zatim je prošli tjedan bila vijest kako seli u Italiju te da se Monza, Cagliari I Genoa zainteresirani za njega.

Sada se pojavila vijest kako se Ante Rebić razmišlja umiroviti na kraju iduće sezone. Vijest je obznanio turski novinar Sercan Dikme koji na svojemu X portalu ima 270 tisuća pratitelja. Prema Turčinu Rebić bi ostao još jednu sezonu u Bešiktašu, a nakon toga bi objesio kopačke o klin s nepunih 32. godine.

Ipak to su turski mediji koji često znaju prevariti, no ako se to dogodi bio bi to brzi i pomalo tužan kraj za nekad sjajnog hrvatskog nogometaša.

