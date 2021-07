Hrvatski reprezentativac, Ante Rebić, na kraju priče ipak bi mogao snositi teške posljedice zbog svojeg nedavnog ispada na društvenim mrežama. Rebić je prozvao izbornika Zlatka Dalića i kritizirao je njegov rad, a uvrijedio je i Roberta Prosinečkog, Antona Samovojsku i Gorana Vlaovića, koji su uputili kritiku jer je Rebić mijenjao kopačke u trenucima kada je Hrvatska primila gol protiv Španjolske u osmini finala Eura.

"Nakon svega nije ni bitno tko je 'krivac' činjenica je da smo zadnje 2-3 godine (sranje - emoji)… Osobno mi je žao što nismo imali nekoga da iskoristi ovu talentiranu generaciju + dva genijalca (L i M), da napravimo nešto (puno) više na ovom prvenstvu. A stručLJAci s TV; ostavite gemišt prije emisije i navijajte za Hrvatsku (emoji)! 'Zajedno smo jači' #robigoraneiostalasamovojsko. Još jednom, hvala svim navijačima koji su došli u Kopenhagen. Iznad svih - Hrvatska", stajalo je to na Instagram-storyju Ante Rebića, kojeg je kasnije izbrisao.

Ante Rebić

Sankcije

Međutim, Rebića, ako je vjerovati kodeksu ponašanja HNS-a, moguće čekaju velika novčana kazna i zabrana igranja za reprezentaciju.

"Davati izjave za javnost, intervjue za tisak, radio ili televiziju na način da to ne šteti HNS-u, niti nogometu u cjelini. Izjave koje se odnose na unutarnje stvari HNS-a, naročito o treningu, taktici i sl. ili radu izbornika ili vodstva HNS-a mogu se davati samo uz prethodnu suglasnost HNS-a", piše tako u kodeksu ponašanja HNS-a, koji je Rebić, evidentno, prekršio.

Rebić bi mogao dobiti kaznu od 40 tisuća kuna i zabranu igranja od šest utakmica.

"Nogometni djelatnici na koje se odnosi Kodeks o ponašanju nogometnih djelatnika koji prekrše neku od odredbi Kodeksa, a to ne predstavlja neki drugi prekršaj opisan u ovom Pravilniku kaznit će se: - igrač - novčanom kaznom ili zabranom igranja do šest utakmica - djelatnik - novčanom kaznom ili zabranom obavljanja funkcije do šest mjeseci" , piše u Disciplinskom pravilniku HNS-a.

Ipak, Rebić kaznu jedino dobiva ako se protiv njega podnese prijava, a prijaviti ga može bilo koja službena osoba HNS-a ili Zlatko Dalić, a vidjet ćemo hoće li se to dogoditi.