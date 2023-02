Dinamu u nedjelju u 15 sati u utakmici 22. kola SuperSport HNL-a ide na gostovanje kod Varaždina, a susret je na press konferenciji najavio trener Dinama Ante Čačić:

"Neću reći ništa novo ako kažem da nas čeka jedna zahtjevna utakmica. Idemo na noge Varaždinu koji cijele sezone igra doista dobar nogomet. Rasterećeni su, igraju pred svojim navijačima i ondje je uvijek teško, kao što je bilo i jesenas kad smo s njima odigrali 1:1", rezimirao je trener Dinam uoči novog iskušenja u domaćem prvenstvu.

Plavi su u utorak u gostima kod RNK Splita osigurali nastup u četvrtfinalu SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa, a po pitanju kadra ta utakmica je sastav Ante Čačića opteretila problemima:

'Bočkaj ima problema'

"Ta utakmica je nažalost po nas imala negativan odjek. Konkretno, Bočkaj ima problema s butnim mišićem, Menalo je dobio potres mozga, otprije problema ima Ademi koji se muči s virozom pa ćemo nakon treninga uoči utakmice vidjeti hoće li biti u kadru. Svi ostali su zdravi i spremni, kazao je trener i nastavio:

"U toj jesenskoj utakmici Varaždin ne samo da je bio ravan nama, nego je u određenim periodima utakmice bio i bolji. U ovom navratu nastojat ćemo iz utakmice izvući maksimum. Dinamo uvijek ide na tri boda, tako će biti i ovoga puta."

U međuvremenu, između trijumfa u Kupu i novog iskušenja u domaćem prvenstvu, Dinamo je doveo jednog sjajnog mladog igrača, pa je tako u srijedu novi igrač plave ekipe postao potentni branič pristigao iz Istre 1961, Mauro Perković.

Varaždin igra sjajno

"Perković je odradio prvi trening i mogu potvrditi da će biti u krugu kandidata za utakmicu. Imamo fond igrača s kojima vjerujem, možemo pružiti dobru predstavu."

Varaždin je u nastavku prvenstva u pet utakmica upisao tek jednu pobjedu, no Čačić će se složiti kako rezultat ne odražava stvarno stanje na terenu kad se radi o samoj igri sljedećeg protivnika.

"Slažem se da rezultat ne prati igru Varaždina, u Puli su poraženi u posljednjoj minuti, iako su bili potpuno ravnopravni, možda čak i bliže pobjedi, no to je nogomet i takve stvari se znaju dogoditi, rezultat ponekad nije adekvatan s obzirom na prikazanu igru. Ipak, treba se sjetiti da su oni novaci u ligi. Pokazali su da su sjajna momčad i da bez obzira na protivnika pokušavaju igrati svoj nogomet tako da ondje putujemo s velikim respektom. Prošlu utakmicu s Hajdukom su uvjerljivo poraženi, no do isključenja njihova igrača bio je to potpuno ravnopravan dvoboj, a to govori da nas čeka snažan protivnik i teška utakmica."