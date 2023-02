U prvoj utakmici 21. kola HNL-a Dinamo je kao domaćin na stadionu u Maksimiru svladao Istru 1961 sa 1-0 (1-0). Iako je Dinamo u potpunosti nadigrao Istru 1961 te uz postiguti pogodak zapucao i kazneni udarac, a još dva gola su mu poništena zbog minimalnih zaleđa, za pobjedu je morao strpiti do samoga kraja dvoboja.

Nakon potpuno nezanimljivih prvih 25 minuta igre za prvo uzbuđenje na utakmici pobrinuo se - sudac Ivan Bebek.Marin Baturina je u toj 25. minuti ubacio s desne strane, na loptu je skočio kapetan Ademi no bio je prenizak te se bacio na travnjak u gostujućem petercu, a Bebek je pokazao na bijelu točku smatrajući kako je Hujber gurnuo Ademija u leđa prilikom skoka. Iako se na snimci jasno vidi kako Hujber nije utjecao na Ademijev pad te su VAR suci pozvali Bebeka da situaciju provjeri na monitori i ispravi svoju pogrešku odluku bahati Riječanin je i nakon pregleda snimke ostao pri svojoj odluci pa je Drmić dobio priliku dovesti Dinamo u vodstvo. No, Švicarac je s bijele točke zatresao vratnicu i ostalo je 0-0.

No, u 37. minuti Dinamo je stigao do prednosti. Opet je začetnik akcije bio Baturina koji je ovoga puta ubacio s lijeve strane, ovoga puta na volej desnog braniča Ristovskog koji je snažnim udarcem sa 10-ak metara probio Majkića.

U razdoblju od 63. do 67. minute Dinamo je dva puta tresao mrežu suparnika, no oba ta gola poništena su zbog malij zaleđa u kojima se našao Špikić. Prvi put su Baturina i Ivanušec odlično kombinirali na sredini igrališta, uslijedila je odlična okomita lopta za Špikića koji je izbio sam pred Majkića i rutinski ga svladao. Pregledom VAR-a ustanovljen je kako je Špikić ipak bio u zaleđu prilikom proigravanja Ivanušeca. Drugi put je Špikić dobio loptu na desnom krilu i zatim odlično ubacio za Petkovića koji je utrčao u kazneni prostor i lijepo poentirao no ponovno je reakcija VAR-a spasila Puljane i zadržala ih u igri za pozitivnim rezultatom. Ipak, Istra 1961 do kraja utakmice nije stvorila niti jednu suvislu akciju za poravnanje, dok su se domaći propisno ispromašivali pa je ostalo minimalnih 1-0.

"Odigrali smo dobru utakmicu. Čestitam igračima na angažmanu tijekom cijele utakmice, odmah su stavili utakmicu pod kontrolu. Rezultat ne pokazuje pravo stanje na terenu, dominirali smo, bili agresivni. Nismo gostima dali da nam priprijete. Stvorili smo dosta prilika, na kraju svega 1-0, ali za nas su to značajna tri boda", rekao je trener Dinama Ante Čačić nakon utakmice pa dodao:

"Bitno je da se prilike stvaraju, da igrači ulaze u prilike, a doći će i realizacija. Važno je da smo tijekom utakmice bili goropadni svih 90 minuta, znali smo kako se treba ponašati, zadovoljstvo je potpuno. Nisam htio brojnim zamjenama prekidati ritam, svi su bili u dobrom tonusu, nije bilo potrebe za puno zamjena. Osim za povratak Petkovića kojem trebaju minute."

Dinamo je u 25. minuti dobio sporan penal.

"Ne mogu komentirati sudačke odluke, sudac je bio u blizini. Činjenica je kako je išao gledati VAR, ostao pri svojoj odluci. I gol iz toga nije pao. Opet, nije isti intenzitet kad je igrač na zemlji ili u zraku, to je drugačije. Sudački eksperti će sigurno dati svoj sud, kvalitetno viđenje te situacije. A penal na koncu nije iskorišten. Drmić je dobro izveo penal, ali promašio je za koji centimetar", rekao je Čačić kojeg je nakon konferencije za medije ostao na druženju s novinarima gdje ga je dočekalo pitanje o treneru Istre Gonzalu Garciji.

"Gonzalo Garcia mi se jako sviđa kao trener, to sam rekao već i u najavi utakmice. Gaji stil igre kakav i ja preferiram, njegov je dolazak sigurno i jako oplemenio hrvatski nogomet", rekao je Čačić, prenosi 24sata.hr, a onda na pitanje bi ga kao sportski direktor jednog dana doveo u Dinamo je odgovorio:

"Dečki idem, pozdrav."