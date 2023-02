Iako je Dinamo u potpunosti nadigrao Istru 1961 te je uz postiginuti pogodak zapucao i kazneni udarac, a još dva gola su mu poništena zbog minimalnih zaleđa, za pobjedu je morao strpiti do samoga kraja dvoboja.

Nakon potpuno nezanimljivih prvih 25 minuta igre za prvo uzbuđenje na utakmici pobrinuo se - sudac Ivan Bebek. Baturina je u toj 25. minuti ubacio s desne strane, na loptu je skočio kapetan Ademi no bio je prenizak te se bacio na travnjak u gostujućem petercu, a Bebek je pokazao na bijelu točku smatrajući kako je Hujber gurnuo Ademija u leđa prilikom skoka. Iako se na snimci jasno vidi kako Hujber nije utjecao na Ademijev pad te su VAR suci pozvali Bebeka da situaciju provjeri na monitori i ispravi svoju pogrešku odluku bahati Riječanin je i nakon pregleda snimke ostao pri svojoj odluci pa je Drmić dobio priliku dovesti Dinamo u vodstvo. No, Švicarac je s bijele točke zatresao vratnicu i ostalo je 0-0.

No, u 37. minuti Dinamo je stigao do prednosti. Opet je začetnik akcije bio Baturina koji je ovoga puta ubacio s lijeve strane, ovoga puta na volej desnog braniča Ristovskog koji je snažnim udarcem sa 10-ak metara "probio" Majkića.

U razdoblju od 63. do 67. minute Dinamo je dva puta tresao mrežu suparnika, no oba ta gola poništena su zbog malij zaleđa u kojima se našao Špikić. Prvi put su Baturina i Ivanušec odlično kombinirali na sredini igrališta, uslijedila je odlična okomita lopta za Špikića koji je izbio sam pred Majkića i rutinski ga svladao. Pregledom VAR-a ustanovljen je kako je Špikić ipak bio u zaleđu prilikom proigravanja Ivanušeca. Drugi put je Špikić dobio loptu na desnom krilu i zatim odlično ubacio za Petkovića koji je utrčao u kazneni prostor i lijepo poentirao no ponovno je reakcija VAR-a spasila Puljane i zadržala ih u igri za pozitivnim rezultatom.

Ipak, Istra 1961 do kraja utakmice nije stvorila niti jednu suvislu akciju za poravnanje, dok su se domaći propisno ispromašivali pa je ostalo minimalnih 1-0.

Vodeći Dinamo sada ima 49 bodova, 11 više od drugog Hajduka, a 15 od trećeg Osijeka, dok je Istra 1961 ostala peta sa 27 bodova, koliko ima i šesti Varaždin, a četvrti Slaven Belupo ima bod više. Na dnu je Gorica s devet bodova.

Uskoro opširnije.

Dinamo - Istra 1-0

DINAMO (4-1-4-1): Livaković - Ristovski, Theophile, Perić, Ljubičić - Mišić - Špikić, Baturina, Ademi, Ivanušec - Drmić

ISTRA 1961 (4-3-3): Majkić - Galilea, Marešić, Perković - Hujber, Petrusenko, Caseres, Abdallahi, Kadušić - Erceg, Vuk

90' +6 - Gotova je utakmica na Maksimiru. Dinamo je golom Ristovskog slavio protiv Istre 1-0.

90' +3 - Kakva prilika za Dinamo. Ademi je izašao sam pred golmana Istre, no odlučio je biti nesebičan i dati do Baturine, a ovaj kao da nije očekivao da će dobiti loptu.

90' - Igrat će se još šest minuta sudačke nadoknade.

88' - Dinamo kontrolira utakmicu, sada se u prilici našao Ljubičić kojem je Petković poslao odličnu povratnu loptu, no udarac lijevog beka Plavih je prohujao iznad gola.

84'- Nove promjene kod Istre. Priliku u završnici dobit će Bakrar i Duvnjak, dok su prema svlačionici otišli Erceg i Caseres.

82' - Jedna lopta došla je do Špikića na 14, 15 metara od gola Istre, okrenuo se i pucao, no pokraj gola.

78' - Priliku je sada imala i Istra iz slobodnog udarca s 20-ak metara, namjestio je udarac Ante Erceg, ali ravno u živi zid.

76' - Dinamo je imao sjajnu priliku iz slobodnog udarca s 18 metara, ali pokušaj Petkovića otišao je tik uz vratnicu.

74' - Dvostruka zamjena kod Istre. U igru su ušli Boutam i Matheus, dok su teren napustili Vuk i Mahmoud.

68' - Dinamo opet zabija, ali opet je VAR poništio gol. Ovog puta asistent je Špikić, a njegov ubačaj s desne strane u mrežu je pospremio Petković. No, ponovno se uključio VAR, potegnute su crte i Špikić je bio u zaleđu.

64' - Dinamo je zabio 2-0, no nakon intervencije VAR-a je gol poništen. Ivanušec je dao sjajnu loptu u prostor za Špikića iza obrane Istre. Ofenzivac Plavih je golmana poslao u jednu stranu, a loptu u drugu te zabio. No, uključio se VAR i zbog zaleđa gol je poništen.

59' - Prva promjena kod Istre, izašao je Marešić, a ušao Lisica.

54' - Špikić je lijepo prošao po desnoj strani i ubacio u sredinu gdje je glavom pucao Petković, no pokraj gola. Bolju utakmicu gledamo u nastavku.

50' - Zaprijetila je sada Istra. Hujber se klizećim startom ubacio na pet metara i pucao, ali udarac je otišao pokraj gola.

48 ' - Petković se našao oči u oči s golmanom Istre, ali se spetaljao i Majkić je lagano odnio loptu.

46' - Ante Čačić odlučio je napraviti jednu promjenu na početku nastavka, Drmić je ostao u svlačionici, dok je priliku dobio Petković

45' +4 - Gotovo je prvih 45 minuta. Dinamo na odmor odlazi sa zasluženom prednošću nakon što je sjajno zabio Ristovski. Prethodno su Plavi imali priliku iz spornog jedanaesterca kojeg je promašio Drmić.

45' - Igrat će se četiri minute sudačke nadoknade

39' - Dinamo je poveo sjajnim golom Ristovskog koji je iskosa s desne strane pucao iz prve nakon ubačaja Baturine sa suprotne strane.

35' - Istra se malo oslobodila nakon što je Dinamo promašio penal, no osim penala pravih prilika nema ni na jednoj strani.

28' - Bebek je nekoliko minuta gledao snimku pa onda potvrdio svoju odluku. Drmić je preuzeo odgovornost, no pogodio je vratnicu.

24' - Baturina je ubacio s desne strane, Ademi je poletio zrakom i pao jer ga je rukom odgurnuo Hujber, a sudac Bebek je odmah pokazao na bijelu točku. Tek treba vidjeti hoće li Drmić dobiti priliku s bijele točke jer traje VAR provjera.

20' - Malo smo dobrog nogometa vidjeli u prvih 20 minuta utakmice, tek jedan jedini udarac. Jedinu prolaznu ocjenu mogu dobiti Bad Blue Boysi koji ne prestaju navijati.

13' - Napokon smo vidjeli i prvi udarac na utakmici. Prvo je Špikić pokušao škaricama, no to je blokirano, lopta je došla do Perića čiji je udarac blokiran.

10' - Svjedočimo mirnom početku utakmice na Maksimiru. Dinamo pokušava, ali zasad ne ozbiljne opasnosti po gol Istre

1' - Sudac Ivan Bebek dao je znak za početak utakmice.

17.00 - Maksimiru je minuta šutnje za Ćiru, ali i sve žrtve razornog potresa koji je pogodio Tursku i Siriju

16.58 - Igrači obje momčad izašli su na teren s bijelim šalovima u spomen na legendarnog Ćiru Blaževića koji nas je napustio u srijedu.

16.30 - Utakmicu sudi Ivan Bebek (Rijeka), pomoćnic su mu Sanja Rođak-Karšić (Podravske Sesvete) i Željko Bućar (Duga Resa). VAR sudac je Duje Strukan (Split), a AVAR Alen Jakšić (Split).

16.20 - Na Maksimir stiže Istra koja je sjajno otvorila proljetni dio sezone sa sedam bodova, a prije dva tjedna s uvjerljivih 3-0 razbili su Hajduk.

16.15 - Dinamo je u prva tri proljetnog dijela prvenstva osvojio pet bodova, remizirali su protiv Gorice i Slaven Belupa, dok su jedino slavili protiv Lokomotive. Unatoč dva remija povećali su prednost na vrhu ispred Hajduka koji je izgubio posljednje dvije utakmice.

16.10 - Dobar dan dragi čitatelji Net.hr-a i dobrodošli na tekstualni prijenos utakmice 20. kola HNL-a između Dinama i Istre.