Hrvatski vezni nogometaš Luka Modrić izabran je u utorak navečer za najboljeg igrača (MVP) četvrtfinalnog susreta Lige prvaka u kojem je njegov Real Madrid gubio od Chelsea 0-3 pa zabio dva gola kojima je izborio polufinale.

Modrić je nastupom i asistencijom za gol u 80. minuti kojim je susret otišao u produžetak oduševio nogometnu javnost. Malo je onih koji mu se nisu naklonili.

“Kao protivnika jednostavno ga je teško zaustaviti. Jako brzo razmišlja, donosi najbolje odluke, spreman je za stvari koje smo vidjeli jučer. Jednostavno gdje nitko ne očekuje i ako zakon fizike možda i ne dozvoljava taj pas - on to može. Tako da da, posebno je - posebno”, kazao je hrvatski napadač Ante Budimir u razgovoru za RTL. On je u posljednja tri kola dao tri gola i dodao asistenciju.

Mandžin savjet

“Ja od sebe isto želim u reprezentaciji, da budem što opasniji za protivnički gol. To su neke stvari koje napadaču okrunjuju njegovu igru. Biti dio reprezentacije i imati neki cilj s reprezentacijom je nešto što je jedan poseban motiv. Mandžo je dobro rekao na okupljanju u jednom razgovoru. Ono najbitnije je dati svoj maksimum i nakon svega, kad dođeš u svoju sobu da si dao svoj maksimum i da si s tim zadovoljan i da si napravio sve da ekipa pobjedi. Kad Hrvatska tako i djeluje da onda smo jako kvalitetni i jako opasni i mislim da je prije svega najbitnije da Hrvatska pobjeđuje”, poručio je i na kraju nekoliko riječi posvetio SP-u u Kataru.

“Osjetiš, dođeš na taj veliki stadion, obučeš dres i osjetiš to nešto tako da ne sumnjam kad bude to Svjetsko prvenstvo da to neće biti to. Zaista zanimljivo na koji će način to biti izvedivo na tako maloj površini, toliko ljudi. Ne znam, bit će jako zanimljivo vidjet kako će to funkcionirati. Može li? Vjerujem da može, ali ajmo to vidjeti u jedanaestom mjesecu”, završio je.